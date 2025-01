KWAK (KWAK) là gì

KWAK is a MEME developed on the MultiversX blockchain, offering various community tools for its users, such as a Telegram Bot, PFP Generator, and NFT auction challenges. KWAK aims to establish a unique brand identity that transcends web3, becoming an integral part of global internet culture with a plethora of MEMEs and GIFs available for everyone to enjoy and share. The token is also designed to reward builders and active users of its ecosystem through various incentives.

Nguồn tham khảo KWAK (KWAK) Website chính thức