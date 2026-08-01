Giá Itheum hôm nay

Giá Itheum (ITHEUM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ITHEUM sang USD là $ 0 mỗi ITHEUM.

Itheum hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 145,771, với nguồn cung lưu hành 827.50M ITHEUM. Trong vòng 24 giờ qua, ITHEUM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.782059, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ITHEUM biến động +0.14% trong giờ qua và +3.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 226.65.

Thông tin thị trường Itheum (ITHEUM)

Vốn hóa thị trường $ 145.77K$ 145.77K $ 145.77K Khối lượng (24H) $ 226.65$ 226.65 $ 226.65 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 149.73K$ 149.73K $ 149.73K Nguồn cung lưu thông 827.50M 827.50M 827.50M Tổng cung 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Itheum là $ 145.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 226.65. Nguồn cung lưu hành của ITHEUM là 827.50M, với tổng nguồn cung là 850000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 149.73K.