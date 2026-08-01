Giá Emorya Finance hôm nay

Giá Emorya Finance (EMR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EMR sang USD là $ 0 mỗi EMR.

Emorya Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 115,608, với nguồn cung lưu hành 947.90M EMR. Trong vòng 24 giờ qua, EMR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04461771, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EMR biến động +4.35% trong giờ qua và +5.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.96K.

Thông tin thị trường Emorya Finance (EMR)

Vốn hóa thị trường $ 115.61K$ 115.61K $ 115.61K Khối lượng (24H) $ 1.96K$ 1.96K $ 1.96K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 121.96K$ 121.96K $ 121.96K Nguồn cung lưu thông 947.90M 947.90M 947.90M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Emorya Finance là $ 115.61K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.96K. Nguồn cung lưu hành của EMR là 947.90M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 121.96K.