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Top token Liquid Staking theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Liquid Staking. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,915.16
+0.26%
0.00%
+2.56%
$ 17.23B
$ 30.03
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,376.12
+0.06%
-0.00%
+2.64%
$ 8.80B
$ 1.66M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,107.67
-0.02%
-0.00%
+2.49%
$ 7.10B
$ 745.98K
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.429929
0.00%
0.00%
+0.17%
$ 3.21B
$ 792.87K
5
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.92%
$ 918.67M
$ 1.20
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
7
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 86.35
+0.23%
+0.01%
+4.10%
$ 782.36M
$ 378.81K
8
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 99.17
+0.49%
+0.01%
+3.88%
$ 765.91M
$ 5.87M
9
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 55.26
0.00%
-0.01%
-0.38%
$ 757.19M
$ 757.54K
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,238.75
+0.24%
0.00%
+2.60%
$ 717.22M
$ 377.92K
11
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,103.04
0.00%
-0.04%
+0.64%
$ 602.83M
$ 4.42
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,099.18
-0.13%
-0.00%
+2.59%
$ 454.79M
$ 135.91K
13
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 81.42
+0.16%
+0.01%
+3.96%
$ 403.46M
$ 920.03
14
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 92.16
+0.50%
+0.01%
+3.88%
$ 396.66M
$ 724.79K
15
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,177.14
+0.07%
-0.00%
+2.66%
$ 355.00M
$ 2.69M
16
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,038.06
+0.24%
0.00%
+2.43%
$ 289.79M
$ 5.63K
17
JITO
JITO
JTO
$ 0.5251
+0.34%
+3.57%
+3.18%
$ 253.94M
$ 136.52K
18
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2965
+2.76%
+1.62%
-10.87%
$ 248.13M
$ 924.85K
19
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.364
+0.07%
-2.70%
-0.15%
$ 233.75M
$ 143.51K
20
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 92.66
+0.17%
+0.01%
+3.98%
$ 215.23M
$ 71.45
21
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,502
+0.01%
-0.00%
+0.61%
$ 192.50M
$ 3.30K
22
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 107.04
+0.43%
+0.01%
+3.91%
$ 181.02M
$ 284.56K
23
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,092.94
+0.26%
--
+2.50%
$ 166.22M
$ 4.57K
24
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 110.49
+0.43%
+0.01%
+3.86%
$ 156.20M
$ 72.36K
25
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.27
+0.24%
0.00%
-6.66%
$ 145.55M
$ 47.38K
26
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 83.61
+0.36%
+0.01%
+3.81%
$ 125.52M
$ 202.40K
27
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,908.52
-0.11%
-0.00%
+2.65%
$ 118.50M
$ 168.76K
28
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 104.63
+0.49%
+0.01%
+3.96%
$ 105.96M
$ 111.33
29
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 89.44
+0.34%
+0.01%
+3.84%
$ 104.01M
$ 238.51
30
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 89.12
+0.20%
+0.01%
+3.93%
$ 94.28M
$ 42.68K
31
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,073.88
+0.36%
+0.00%
+2.81%
$ 88.28M
$ 5.77K
32
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,201.56
-0.84%
-0.01%
+1.50%
$ 81.66M
$ 389.26
33
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,915.54
+0.30%
-0.00%
+1.11%
$ 71.25M
$ 168.59K
34
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 100.39
+0.29%
+0.01%
+3.97%
$ 70.54M
$ 52.14K
35
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 90.42
+0.50%
+0.01%
+3.90%
$ 69.43M
$ 40.65K
36
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.979746
0.00%
0.00%
-1.78%
$ 61.06M
$ 7.06
37
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,389.72
+0.05%
-0.00%
+2.65%
$ 49.65M
$ 980.57
38
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01311
-0.15%
+5.47%
+25.45%
$ 49.35M
$ 7.18M
39
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03941
+0.74%
+1.75%
-3.35%
$ 46.38M
$ 21.77M
40
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 55.87
+0.02%
-0.01%
-0.37%
$ 39.83M
$ 1.08K
41
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003625
+0.55%
+1.34%
+6.44%
$ 36.37M
$ 15.32M
42
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.126
+0.47%
+1.82%
-7.00%
$ 34.69M
$ 25.95K
43
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.527
-0.59%
-1.68%
-1.68%
$ 34.39M
$ 35.41K
44
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,921.51
+0.14%
+0.00%
+2.98%
$ 28.49M
$ 34.28K
45
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3208
+0.09%
+3.99%
+17.97%
$ 28.26M
$ 233.02K
46
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06891
+3.50%
+8.53%
+26.66%
$ 27.12M
$ 1.35M
47
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.095409
+0.34%
-0.01%
-3.50%
$ 26.76M
$ 188.55K
48
Swell Ethereum
Swell Ethereum
SWETH
$ 2,157.93
+0.21%
0.00%
+2.58%
$ 25.27M
$ 56.96K
49
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.744706
-0.11%
0.00%
-1.03%
$ 24.41M
$ 147.82K
50
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 64,701
0.00%
--
+2.60%
$ 20.83M
$ 25.97

Câu hỏi thường gặp

Token Liquid Staking là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Liquid Staking đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 159 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $47.26B.
Token Liquid Staking nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Liquid Staking được theo dõi trên MEXC, PUMP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 11.37% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Liquid Staking trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 159 token Liquid Staking, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Liquid Staking phổ biến bao gồm STETH, WSTETH, WBETH. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Liquid Staking là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Liquid Staking là khoảng $47.26B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Liquid Staking, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.