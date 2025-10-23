Thông tin giá theo USD của Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Giá thời gian thực của Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) là $38.02. Trong 24 giờ qua, VKHYPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 34.84 và cao nhất là $ 38.29, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VKHYPE là $ 51.63, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 29.62.

Về hiệu suất ngắn hạn, VKHYPE đã biến động +1.33% trong 1 giờ qua, +6.81% trong 24 giờ và -0.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kinetiq Earn Vault là $ 349.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VKHYPE là 9.18M, với tổng nguồn cung là 9182793.308520589. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 349.61M.