Thông tin giá theo USD của Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 34.61 Cao nhất 24H $ 38.08 ATH $ 59.44 Giá thấp nhất $ 29.77 Biến động giá (1 giờ) +0.98% Biến động giá (1D) +6.97% Biến động giá (7 ngày) -0.26%

Giá thời gian thực của Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) là $37.81. Trong 24 giờ qua, KHYPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 34.61 và cao nhất là $ 38.08, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KHYPE là $ 59.44, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 29.77.

Về hiệu suất ngắn hạn, KHYPE đã biến động +0.98% trong 1 giờ qua, +6.97% trong 24 giờ và -0.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Vốn hóa thị trường $ 1.42B Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.42B Nguồn cung lưu thông 37.55M Tổng cung 37,549,720.28294108

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kinetiq Staked HYPE là $ 1.42B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KHYPE là 37.55M, với tổng nguồn cung là 37549720.28294108. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.42B.