Giá Hastra AUTO (AUTO)
Giá Hastra AUTO (AUTO) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.01, biến động 0.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AUTO sang USD là $ 1.01 mỗi AUTO.
Hastra AUTO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5,126,174, với nguồn cung lưu hành 5.08M AUTO. Trong vòng 24 giờ qua, AUTO được giao dịch trong khoảng từ $ 1.009 (thấp) đến $ 1.01 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.01, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.006.
Về hiệu suất ngắn hạn, AUTO biến động +0.01% trong giờ qua và +0.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 132.52K.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Hastra AUTO là $ 5.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 132.52K. Nguồn cung lưu hành của AUTO là 5.08M, với tổng nguồn cung là 5077938.646291. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.13M.
+0.01%
+0.07%
+0.21%
+0.21%
Trong hôm nay, biến động giá của Hastra AUTO/USD là $ +0.0007236.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Hastra AUTO/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Hastra AUTO/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Hastra AUTO/USD là $ +0.0004990158622755.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ +0.0007236
|+0.07%
|30 ngày
|$ 0
|--
|60 ngày
|$ 0
|--
|90 ngày
|$ +0.0004990158622755
|+0.00%
Vào năm 2040, giá của Hastra AUTO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá thực tế của Hastra AUTO hôm nay là bao nhiêu?
Giá hiện tại của Hastra AUTO đang ở mức ₫26603.68796110000, biến động 0.07% trong 24 giờ qua. Con số này được cập nhật liên tục để phản ánh chính xác tình hình thị trường toàn cầu.
Cấu trúc giá hàng ngày của AUTO trông như thế nào?
AUTO đã giao dịch trong khoảng từ ₫26577.347675990000 đến ₫26603.68796110000, cho thấy sức mạnh giá trong ngày và các vùng breakout tiềm năng.
Độ biến động của Hastra AUTO hôm nay là bao nhiêu?
Mã token này đã trải qua độ biến động --% trong một ngày qua, giúp nhà giao dịch xác định xem thị trường ổn định hay có phản ứng mạnh.
AUTO hiện đang giao dịch trong vùng kỹ thuật nào?
Di chuyển giá so với các mức cao và thấp gần đây cho thấy AUTO đang thể hiện động lực ngắn hạn vừa phải, chịu ảnh hưởng bởi thanh khoản và hướng đi chung của thị trường.
Xếp hạng và quy mô thị trường tổng thể của Hastra AUTO là bao nhiêu?
Với vốn hóa thị trường là ₫135024884683.469140000, Hastra AUTO xếp hạng #1558, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư.
Hoạt động giao dịch gần đây của AUTO là bao nhiêu?
Mã token này đã tạo ra khối lượng giao dịch 24 giờ là ₫--, thể hiện sự tham gia tích cực của các nhà giao dịch toàn cầu.
Hastra AUTO so với mức ATH và ATL như thế nào?
Mức ATH của nó là ₫26603.68796110000, trong khi mức ATL là ₫26498.326820660000, giúp nhìn nhận tiềm năng giá dài hạn và các đợt điều chỉnh.
Những yếu tố cơ bản nào ảnh hưởng đến hành vi thị trường của AUTO?
Các yếu tố cốt lõi bao gồm nguồn cung lưu hành (5077938.646291 token), hiệu suất của danh mục trong Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking, và hoạt động on-chain trên --, tất cả đều tác động đến diễn biến giá của mã token này.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
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