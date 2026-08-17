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ราคาปัจจุบัน ZAYA AI วันนี้ คือ 0.00116991 USD มูลค่าตลาด ZAI เท่ากับ 46,902 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ZAYA AI วันนี้ คือ 0.00116991 USD มูลค่าตลาด ZAI เท่ากับ 46,902 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ZAYA AI ราคา (ZAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ZAI เป็น USD

$0.00116991
$0.00116991$0.00116991
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ZAYA AI (ZAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:43:54 (UTC+8)

ราคา ZAYA AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน ZAYA AI (ZAI) วันนี้ $ 0.00116991, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZAI เป็น USD คือ $ 0.00116991 ต่อ ZAI.

ZAYA AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 46,902 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 40.09M ZAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZAI เทรดระหว่าง $ 0.00116983 (ต่ำ) กับ $ 0.00117 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.396838 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZAI เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.62.

ZAYA AI (ZAI) ข้อมูลการตลาด

$ 46.90K
$ 46.90K$ 46.90K

$ 2.62
$ 2.62$ 2.62

$ 116.99K
$ 116.99K$ 116.99K

40.09M
40.09M 40.09M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ZAYA AI คือ $ 46.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.62 อุปทานหมุนเวียนของ ZAI คือ 40.09M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 116.99K

ประวัติราคา ZAYA AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00116983
$ 0.00116983$ 0.00116983
ต่ำสุด 24h
$ 0.00117
$ 0.00117$ 0.00117
สูงสุด 24h

$ 0.00116983
$ 0.00116983$ 0.00116983

$ 0.00117
$ 0.00117$ 0.00117

$ 0.396838
$ 0.396838$ 0.396838

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

-4.22%

-4.22%

ประวัติราคา ZAYA AI (ZAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ZAYA AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZAYA AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000196670
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZAYA AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000966853
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZAYA AI เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ +0.0000196670+1.68%
60 วัน$ +0.0000966853+8.26%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา ZAYA AI

การคาดการณ์ราคา ZAYA AI (ZAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZAI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ZAYA AI (ZAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ZAYA AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ZAYA AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ZAYA AI

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เกี่ยวกับ ZAYA AI

ราคาปัจจุบันของ ZAYA AI คือเท่าไร?

ZAYA AI ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0377827498714921038000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ ZAI มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา ZAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ ZAYA AI เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿0.0377801662368623294000 (ต่ำสุด) และ ฿0.0377856564604506000 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

ZAI มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZAI มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿12.81605499013016684000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ ZAYA AI แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

ZAI เปรียบเทียบกับโทเค็น Artificial Intelligence (AI),Healthcare,BNB Chain Ecosystem,Decentralized Science (DeSci) อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Healthcare,BNB Chain Ecosystem,Decentralized Science (DeSci) ZAI มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ZAYA AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:43:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ZAYA AI (ZAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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