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โทเค็น ระบบนิเวศ BNB Chain ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ BNB Chain เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,175.63
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.42
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 606.29
-0.04%
-0.82%
+0.74%
$ 81.62B
$ 13.90K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0012
+0.17%
-0.26%
-1.95%
$ 62.12B
$ 5.52M
6
Solana
Solana
SOL
$ 75.27
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3319
-0.06%
+0.15%
+0.36%
$ 31.48B
$ 7.53M
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07001
+0.07%
+0.17%
+0.16%
$ 11.93B
$ 32.61M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 491.22
+0.13%
+0.68%
-1.29%
$ 8.22B
$ 1.91K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,190.16
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
11
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,078.7
+0.10%
+0.00%
+0.43%
$ 7.00B
$ 1.18M
12
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1787
+0.97%
-0.45%
-8.51%
$ 6.45B
$ 9.99M
13
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.444
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
14
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
15
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 203.9
-0.05%
+0.10%
-4.27%
$ 4.09B
$ 2.73K
16
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09531
-0.17%
-2.76%
-2.20%
$ 3.69B
$ 3.55M
17
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.346
+0.07%
-0.81%
+1.66%
$ 3.60B
$ 358.78K
18
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.53
-0.02%
+0.70%
-1.40%
$ 3.44B
$ 34.60K
19
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
21
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
22
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.348
-0.09%
-2.43%
-1.90%
$ 2.74B
$ 49.71K
23
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004479
+0.18%
-1.56%
-3.14%
$ 2.64B
$ 98.36B
24
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 3.98M
25
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6118
+0.15%
-1.65%
+0.16%
$ 2.09B
$ 129.67K
26
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.309
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
27
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05979
+0.64%
+5.74%
+9.74%
$ 1.90B
$ 2.29M
28
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6002
+0.02%
+0.03%
-0.69%
$ 1.62B
$ 254.11K
29
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001788
-0.11%
-0.72%
-1.81%
$ 1.62B
$ 28.76B
30
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14161
+0.28%
+3.36%
+5.02%
$ 1.50B
$ 75.36K
31
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
32
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.36B
$ 45.19
33
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.85
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
34
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 20.85K
35
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7648
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
36
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002599
-0.31%
-2.00%
-9.56%
$ 1.07B
$ 38.63B
37
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 605.31
+0.10%
-0.00%
+1.00%
$ 1.07B
$ 55.88K
38
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 55.50K
39
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,886.76%
$ 858.46M
$ 172.53
40
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.471
+0.14%
-0.07%
+4.62%
$ 755.71M
$ 211.45K
41
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
42
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,411
+0.09%
+0.00%
-1.46%
$ 649.97M
$ 2.03M
43
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07944
+0.15%
-0.88%
-13.84%
$ 611.63M
$ 17.80M
44
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3259
-0.27%
+2.69%
-3.21%
$ 580.63M
$ 390.31K
45
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1687
0.00%
+0.30%
-7.58%
$ 558.81M
$ 703.45K
46
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998446
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.53M
$ 25.51K
47
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6801
-0.29%
-1.10%
-3.38%
$ 537.46M
$ 821.31K
48
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,149
+0.09%
+0.01%
-0.84%
$ 534.48M
$ 3.81K
49
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.458
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
50
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 494.07M
$ 5.50K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ BNB Chain คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ BNB Chain เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 1,989 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1922.81B
โทเค็น ระบบนิเวศ BNB Chain ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ BNB Chain ที่ติดตามบน MEXC นั้น LUCHOW แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 174.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ BNB Chain กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 1,989 ระบบนิเวศ BNB Chain ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ BNB Chain ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, BNB. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ BNB Chain คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ BNB Chain ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1922.81B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ BNB Chain นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง