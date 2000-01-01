ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2597
-0.04%
+1.33%
-5.57%
$ 129.60M
$ 435.77K
2
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003881
-0.38%
+2.93%
-3.40%
$ 78.36M
$ 15.97M
3
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.0245
-0.12%
-1.21%
-8.59%
$ 54.09M
$ 2.57M
4
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.831949
+0.13%
+0.07%
-7.87%
$ 25.22M
$ 436.68K
5
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.63
-0.22%
-0.00%
-6.46%
$ 22.67M
$ 154.74K
6
HairDAO
HairDAO
HAIR
$ 13.62
+0.07%
+0.00%
-2.51%
$ 9.56M
$ 1.30K
7
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0.009027
+0.24%
-2.68%
-5.39%
$ 8.94M
$ 6.17M
8
VitaDAO
VitaDAO
VITA
$ 0.224285
+0.04%
-0.01%
-8.62%
$ 5.90M
$ 7.18K
9
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.088136
-0.47%
-0.05%
-18.27%
$ 3.66M
$ 11.05K
10
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00645192
+0.03%
0.00%
+4.67%
$ 3.07M
$ 96.16K
11
SpineDAO Token
SpineDAO Token
SPINE
$ 0.00205161
-0.16%
-0.01%
-6.24%
$ 2.05M
$ 508.44
12
VitaRNA
VitaRNA
VITARNA
$ 0.778995
+0.03%
+0.02%
-6.00%
$ 1.90M
$ 1.83K
13
Gridcoin
Gridcoin
GRC
$ 0.00315027
+0.09%
--
+23.20%
$ 1.59M
$ 1.52
14
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.11
0.00%
-0.02%
-2.63%
$ 1.58M
$ 733.60
15
Cypher Tempre
Cypher Tempre
CPHY
$ 0.00105862
-0.09%
-0.02%
-12.66%
$ 1.06M
$ 437.03
16
ValleyDAO
ValleyDAO
GROW
$ 0.0807
+0.17%
-0.00%
-8.54%
$ 930.85K
$ 53.32
17
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance Token
AXGT
$ 0.00148438
+1.22%
-0.08%
-14.95%
$ 563.17K
$ 1.81K
18
Cerebrum DAO
Cerebrum DAO
NEURON
$ 1.581E-5
-3.95%
-7.40%
-14.22%
$ 500.04K
--
19
CryoDAO
CryoDAO
CRYO
$ 0.154761
+0.10%
-0.00%
-7.67%
$ 446.96K
$ 916.35
20
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAO
QBIO
$ 0.00206145
+0.02%
-0.00%
-2.17%
$ 400.70K
$ 532.68
21
Curetopia
Curetopia
CURES
$ 0.00962795
+0.21%
-0.01%
-8.15%
$ 379.13K
$ 733.61
22
GenomesDAO GENOME
GenomesDAO GENOME
GENOME
$ 0.00034004
+0.03%
+0.02%
+4.91%
$ 340.04K
$ 6.94
23
Factor
Factor
FACT
$ 0.2797
-2.65%
-2.85%
-6.77%
$ 330.95K
$ 1.42K
24
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00467965
+0.01%
-0.01%
-7.23%
$ 305.80K
$ 81.08
25
HydraDAO
HydraDAO
HYDRA
$ 0.02471576
+0.07%
-0.00%
-1.78%
$ 290.96K
$ 146.23
26
Dynex
Dynex
DNX
$ 0.00253
-2.72%
+3.12%
-9.67%
$ 273.09K
$ 4.65M
27
Welshare Health Token
Welshare Health Token
WEL
$ 0.00028932
+0.05%
0.00%
-0.08%
$ 223.56K
$ 11.57
28
PoSciDonDAO Token
PoSciDonDAO Token
SCI
$ 0.03965283
0.00%
--
-0.35%
$ 206.74K
$ 4.93
29
DigiHealth
DigiHealth
DGH
$ 0.00018559
0.00%
--
+2.99%
$ 185.59K
$ 285.05
30
yesnoerror
yesnoerror
YNE
$ 0.00017686
+0.01%
0.00%
-9.21%
$ 176.86K
$ 28.38K
31
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0.00016967
+0.11%
-0.00%
-0.63%
$ 169.61K
$ 334.71
32
Data Lake
Data Lake
LAKE
$ 0.00010014
+0.11%
-0.03%
-9.99%
$ 166.68K
$ 130.94
33
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0.00014627
+0.06%
-0.02%
-3.57%
$ 146.22K
$ 470.72
34
Eli5a
Eli5a
ELI5A
$ 0.00486385
+0.02%
+0.01%
-1.87%
$ 102.14K
$ 125.79
35
PsyDAO
PsyDAO
PSY
$ 0.00267139
0.00%
+0.01%
-2.96%
$ 91.29K
$ 56.54
36
Etica
Etica
ETI
$ 0.01053934
0.00%
+0.07%
-0.21%
$ 74.66K
$ 31.50
37
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.0001526
0.00%
--
0.00%
$ 60.23K
$ 4.28
38
Imprnt
Imprnt
PRNT
$ 0.00116981
0.00%
--
-5.38%
$ 58.49K
$ 114.22
39
CRYORAT
CRYORAT
CRYORAT
$ 0.00635252
0.00%
+0.01%
-0.50%
$ 56.60K
$ 23.84
40
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00601828
+0.03%
-0.01%
-26.63%
$ 51.10K
$ 10.88
41
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5.67E-5
-0.21%
+4.00%
-0.46%
$ 50.42K
--
42
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00116991
0.00%
0.00%
+18.12%
$ 46.90K
$ 2.62
43
Deep Worm
Deep Worm
WORM
$ 4.336E-5
-0.09%
-0.30%
-1.63%
$ 43.33K
--
44
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
0.00%
-6.20%
0.00%
$ 41.44K
--
45
Protean
Protean
PRTN
$ 3.81268E-7
0.00%
-19.00%
-19.96%
$ 38.13K
--
46
Brain Worms
Brain Worms
BWORM
$ 10.97
0.00%
--
-0.18%
$ 32.37K
$ 75.21
47
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 2.999E-5
0.00%
0.00%
-2.12%
$ 29.88K
--
48
SUI Desci Agents
SUI Desci Agents
DESCI
$ 2.259E-5
0.00%
-1.90%
-1.91%
$ 16.83K
--
49
Senku Ishigami by Virtuals
Senku Ishigami by Virtuals
SENKU
$ 1.612E-5
-0.31%
-1.90%
-2.95%
$ 16.12K
--
50
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
0.00%
$ 15.72K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 56 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $356.13M
โทเค็น วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) ที่ติดตามบน MEXC นั้น CARDIO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 56 วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) ยอดนิยม รวมถึง TRAC, ATH, BIO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $356.13M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม วิทยาศาสตร์แบบกระจายศูนย์ (DeSci) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง