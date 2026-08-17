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ราคาปัจจุบัน Wrapped NXM วันนี้ คือ 47.49 USD มูลค่าตลาด WNXM เท่ากับ 19,168,454 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNXM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped NXM วันนี้ คือ 47.49 USD มูลค่าตลาด WNXM เท่ากับ 19,168,454 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNXM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped NXM ราคา (WNXM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WNXM เป็น USD

$47.49
$47.49$47.49
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped NXM (WNXM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:25:02 (UTC+8)

ราคา Wrapped NXM วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped NXM (WNXM) วันนี้ $ 47.49, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WNXM เป็น USD คือ $ 47.49 ต่อ WNXM.

Wrapped NXM มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,168,454 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 404.11K WNXM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WNXM เทรดระหว่าง $ 46.76 (ต่ำ) กับ $ 54.19 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 130.82 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 7.78

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WNXM เคลื่อนไหว -0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.76K.

Wrapped NXM (WNXM) ข้อมูลการตลาด

$ 19.17M
$ 19.17M$ 19.17M

$ 2.76K
$ 2.76K$ 2.76K

$ 19.17M
$ 19.17M$ 19.17M

404.11K
404.11K 404.11K

404,109.5118960928
404,109.5118960928 404,109.5118960928

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped NXM คือ $ 19.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.76K อุปทานหมุนเวียนของ WNXM คือ 404.11K โดยมีอุปทานรวมที่ 404109.5118960928 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.17M

ประวัติราคา Wrapped NXM USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 46.76
$ 46.76$ 46.76
ต่ำสุด 24h
$ 54.19
$ 54.19$ 54.19
สูงสุด 24h

$ 46.76
$ 46.76$ 46.76

$ 54.19
$ 54.19$ 54.19

$ 130.82
$ 130.82$ 130.82

$ 7.78
$ 7.78$ 7.78

-0.46%

-5.75%

-5.77%

-5.77%

ประวัติราคา Wrapped NXM (WNXM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped NXM เป็น USD เท่ากับ $ -2.898144038740824
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped NXM เป็น USD เท่ากับ $ -1.8137523270
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped NXM เป็น USD เท่ากับ $ +0.2002510830
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped NXM เป็น USD เท่ากับ $ -0.002758632069204

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -2.898144038740824-5.75%
30 วัน$ -1.8137523270-3.81%
60 วัน$ +0.2002510830+0.42%
90 วัน$ -0.002758632069204-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped NXM

การคาดการณ์ราคา Wrapped NXM (WNXM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WNXM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped NXM (WNXM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped NXM อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped NXM จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WNXM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped NXM

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Wrapped NXM (WNXM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Crypto-Backed TokensEthereum EcosystemInsurance

เกี่ยวกับ Wrapped NXM

ราคาปัจจุบันของ Wrapped NXM คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿1533.7101070998282000 โดย Wrapped NXM มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -5.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ WNXM อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 404109.5118960928 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Wrapped NXM คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿619053519.42047020972000 โดยอยู่ในอันดับที่ #-- ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

WNXM มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿1510.1344411031368000 และ ฿1750.0895073434342000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Wrapped NXM เข้ากับหมวดหมู่ Crypto-Backed Tokens,Insurance,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Crypto-Backed Tokens,Insurance,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio WNXM แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped NXM

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:25:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped NXM (WNXM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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