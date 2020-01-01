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โทเค็น ประกันภัย ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ประกันภัย เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Nexus Mutual
Nexus Mutual
NXM
$ 50.5
+0.06%
+0.00%
+0.42%
$ 85.64M
--
2
RE
RE
RE
$ 0.42789
-1.70%
-3.89%
+8.48%
$ 69.83M
$ 286.17K
3
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 53.12
0.00%
+0.12%
+5.77%
$ 21.47M
$ 3.27K
4
Re Protocol reUSDe
Re Protocol reUSDe
REUSDE
$ 1.39
0.00%
+0.00%
-0.71%
$ 18.86M
$ 18.67K
5
inSure DeFi
inSure DeFi
SURE
$ 0.00019149
-0.01%
-0.01%
-1.78%
$ 5.07M
$ 2.54
6
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00236
+0.42%
+0.85%
+8.72%
$ 939.94K
$ 5.86M
7
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00109796
0.00%
-0.41%
-3.36%
$ 504.25K
$ 2.29
8
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02386342
0.00%
--
-0.69%
$ 227.64K
$ 12.55
9
UNION Protocol Governance
UNION Protocol Governance
UNN
$ 0.00021519
+0.05%
+0.00%
0.00%
$ 199.25K
$ 180.04
10
ARMOR
ARMOR
ARMOR
$ 0.00017361
0.00%
--
-0.63%
$ 130.21K
$ 8.78
11
Bridge Mutual
Bridge Mutual
BMI
$ 0.00054784
0.00%
--
+0.70%
$ 87.65K
$ 3.46
12
Nsure Network
Nsure Network
NSURE
$ 0.0007545
0.00%
--
-11.06%
$ 43.18K
$ 0.56
13
Naym
Naym
NAYM
$ 5.455E-5
0.00%
+4.40%
+4.40%
$ 19.37K
--
14
Tidal Finance
Tidal Finance
TIDAL
$ 2.25E-6
0.00%
+2.00%
+0.90%
$ 17.78K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ประกันภัย คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ประกันภัย เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 14 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $203.04M
โทเค็น ประกันภัย ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ประกันภัย ที่ติดตามบน MEXC นั้น NAYM แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ประกันภัย กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 14 ประกันภัย ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ประกันภัย ยอดนิยม รวมถึง NXM, RE, WNXM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ประกันภัย คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ประกันภัย ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $203.04M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ประกันภัย นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง