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โทเค็น โทเค็น Crypto-Backed ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็น Crypto-Backed เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,224.29
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.56
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
3
XRP
XRP
XRP
$ 1.0018
+0.17%
-0.26%
-1.95%
$ 62.12B
$ 5.52M
4
Solana
Solana
SOL
$ 75.32
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
5
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,340.64
+0.06%
+0.00%
+0.37%
$ 8.73B
$ 2.01M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,242.98
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
7
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,078.7
+0.10%
+0.00%
+0.43%
$ 7.00B
$ 1.18M
8
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1789
+0.97%
-0.45%
-8.51%
$ 6.45B
$ 9.99M
9
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.441
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
10
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,093
+0.08%
+0.00%
-1.57%
$ 6.15B
$ 98.22M
11
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,884.86
+0.11%
+0.00%
+0.43%
$ 4.54B
--
12
WETH
WETH
WETH
$ 1,884.62
+0.05%
+0.00%
+0.34%
$ 4.19B
$ 118.40M
13
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.56
-0.02%
+0.70%
-1.40%
$ 3.44B
$ 34.60K
14
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
15
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.33186
-0.07%
0.00%
+0.14%
$ 1.38B
$ 12.53M
16
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7649
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
17
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 63,438
0.00%
+0.01%
-0.82%
$ 1.11B
$ 35.75K
18
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 605.31
+0.10%
-0.00%
+1.00%
$ 1.07B
$ 55.88K
19
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75.21
+0.13%
-0.00%
-1.42%
$ 968.63M
$ 186.37M
20
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,886.76%
$ 858.46M
$ 172.53
21
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,149
+0.09%
+0.01%
-0.84%
$ 534.48M
$ 3.81K
22
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,135
+0.05%
+0.00%
-1.18%
$ 464.84M
$ 324.98K
23
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
24
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,143.29
+0.01%
+0.00%
+0.31%
$ 353.71M
$ 2.35M
25
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,121
+0.06%
+0.00%
-1.35%
$ 283.76M
$ 638.19K
26
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.45
0.00%
+0.00%
-1.81%
$ 275.84M
$ 101.95K
27
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.0059217
+0.04%
-0.00%
-2.08%
$ 274.28M
$ 460.92K
28
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004799
-0.02%
-1.84%
-4.16%
$ 264.71M
$ 1.92B
29
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 63,071
+0.08%
+0.00%
-1.61%
$ 182.91M
$ 12.00K
30
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.34
0.00%
-0.02%
-1.71%
$ 126.09M
$ 20.99M
31
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,142.47
+0.05%
+0.00%
+0.32%
$ 105.83M
--
32
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1.013E-5
-1.84%
-3.20%
-3.43%
$ 87.04M
--
33
TempleDAO
TempleDAO
TEMPLE
$ 2.69
0.00%
--
+1.51%
$ 63.81M
$ 1.61K
34
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,999
+0.26%
+0.01%
-0.87%
$ 61.84M
$ 435.72
35
$ 0.03591
0.00%
+0.14%
-2.34%
$ 42.62M
$ 15.63K
36
cETH
cETH
CETH
$ 37.88
+0.08%
+0.00%
+0.40%
$ 42.01M
--
37
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,010.49
+0.04%
+0.01%
-0.06%
$ 35.60M
$ 33.47
38
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,109
+0.06%
+0.00%
-1.54%
$ 34.99M
$ 9.57K
39
Snowbank
Snowbank
SB
$ 216.96
-0.10%
-0.00%
-0.07%
$ 34.63M
$ 104.34
40
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
0.00%
--
-0.52%
$ 31.01M
$ 19.31
41
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.61
0.00%
-0.01%
+0.63%
$ 30.82M
$ 2.87M
42
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04741171
0.00%
-0.01%
+0.27%
$ 27.03M
$ 224.12K
43
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.00668222
+0.03%
0.00%
-1.43%
$ 24.80M
$ 7.71K
44
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 195.86
+0.04%
-0.00%
-2.11%
$ 22.41M
$ 148.89K
45
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 53.12
0.00%
+0.12%
+5.77%
$ 21.47M
$ 3.27K
46
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 104.52
-0.11%
-0.02%
+10.84%
$ 21.35M
$ 2.23M
47
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.199229
0.00%
+0.02%
-14.92%
$ 19.47M
$ 1.69K
48
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075074
+0.12%
-0.00%
-2.76%
$ 19.33M
$ 1.36M
49
cWBTC
cWBTC
CWBTC
$ 1,267.69
+0.07%
+0.00%
-1.41%
$ 17.97M
--
50
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 0.989471
+0.05%
-0.00%
-4.12%
$ 17.76M
$ 14.10K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็น Crypto-Backed คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็น Crypto-Backed เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 131 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1668.26B
โทเค็น โทเค็น Crypto-Backed ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็น Crypto-Backed ที่ติดตามบน MEXC นั้น WBASEDOGE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็น Crypto-Backed กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 131 โทเค็น Crypto-Backed ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็น Crypto-Backed ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, XRP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็น Crypto-Backed คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็น Crypto-Backed ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1668.26B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็น Crypto-Backed นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง