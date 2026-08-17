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ราคาปัจจุบัน Wall Street Memes วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WSM เท่ากับ 269,431 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wall Street Memes วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WSM เท่ากับ 269,431 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wall Street Memes ราคา (WSM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WSM เป็น USD

$0.00013568
$0.00013568$0.00013568
-1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wall Street Memes (WSM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:05:42 (UTC+8)

ราคา Wall Street Memes วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wall Street Memes (WSM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WSM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WSM.

Wall Street Memes มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 269,431 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.88B WSM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WSM เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.076991 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WSM เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 17.20.

Wall Street Memes (WSM) ข้อมูลการตลาด

$ 269.43K
$ 269.43K$ 269.43K

$ 17.20
$ 17.20$ 17.20

$ 271.37K
$ 271.37K$ 271.37K

1.88B
1.88B 1.88B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wall Street Memes คือ $ 269.43K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 17.20 อุปทานหมุนเวียนของ WSM คือ 1.88B โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 271.37K

ประวัติราคา Wall Street Memes USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.076991
$ 0.076991$ 0.076991

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+0.32%

+0.51%

+0.51%

ประวัติราคา Wall Street Memes (WSM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wall Street Memes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wall Street Memes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wall Street Memes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wall Street Memes เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.32%
30 วัน$ 0+5.78%
60 วัน$ 0-0.01%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Wall Street Memes

การคาดการณ์ราคา Wall Street Memes (WSM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WSM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wall Street Memes (WSM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wall Street Memes อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wall Street Memes จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WSM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wall Street Memes

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เกี่ยวกับ Wall Street Memes

ตอนนี้ Wall Street Memes กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

WSM กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Meme,Wall Street Bets Themed

ตลาด Wall Street Memes มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ WSM?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 1882033073.7532983 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Wall Street Memes เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿2.48645767226201038000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Wall Street Memes กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Wall Street Memes

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wall Street Memes

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:05:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wall Street Memes (WSM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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