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โทเค็น ธีม Wall Street Bets ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Wall Street Bets เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.05
+0.20%
+0.00%
-6.48%
$ 2.94M
$ 2.34K
2
GME
GME
GME
$ 0.0003446
-0.09%
-2.25%
-7.06%
$ 2.37M
$ 156.67M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00094626
-0.21%
-0.01%
-1.25%
$ 946.25K
$ 151.84K
4
Wall Street Memes
Wall Street Memes
WSM
$ 0.00013694
0.00%
--
+1.78%
$ 271.91K
$ 15.35
5
Wall Street Baby
Wall Street Baby
WSB
$ 2.432E-9
-0.04%
+1.00%
-1.90%
$ 243.24K
--
6
AMC
AMC
AMC
$ 0.00021313
0.00%
-0.01%
-3.34%
$ 213.13K
$ 1.73K
7
WallStreetBets DApp
WallStreetBets DApp
WSB
$ 0.00015948
0.00%
-0.00%
+0.70%
$ 159.48K
$ 8.40
8
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 6.677E-5
0.00%
-2.40%
-8.81%
$ 66.77K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Wall Street Bets คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Wall Street Bets เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $7.20M
โทเค็น ธีม Wall Street Bets ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Wall Street Bets ที่ติดตามบน MEXC นั้น WSB แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Wall Street Bets กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ธีม Wall Street Bets ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Wall Street Bets ยอดนิยม รวมถึง STNK, GME, ROAR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Wall Street Bets คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Wall Street Bets ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $7.20M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Wall Street Bets นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง