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ราคาปัจจุบัน TBLL xStock วันนี้ คือ 106.48 USD มูลค่าตลาด TBLLX เท่ากับ 378,371 USD ติดตามการอัปเดตราคา TBLLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TBLL xStock วันนี้ คือ 106.48 USD มูลค่าตลาด TBLLX เท่ากับ 378,371 USD ติดตามการอัปเดตราคา TBLLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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TBLL xStock ราคา (TBLLX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TBLLX เป็น USD

$106.49
$106.49$106.49
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TBLL xStock (TBLLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:58:17 (UTC+8)

ราคา TBLL xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน TBLL xStock (TBLLX) วันนี้ $ 106.48, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TBLLX เป็น USD คือ $ 106.48 ต่อ TBLLX.

TBLL xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 378,371 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.55K TBLLX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TBLLX เทรดระหว่าง $ 106.48 (ต่ำ) กับ $ 106.5 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 107.23 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 103.99

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TBLLX เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.59K.

TBLL xStock (TBLLX) ข้อมูลการตลาด

$ 378.37K
$ 378.37K$ 378.37K

$ 1.59K
$ 1.59K$ 1.59K

$ 609.55M
$ 609.55M$ 609.55M

3.55K
3.55K 3.55K

5,724,132.232720938
5,724,132.232720938 5,724,132.232720938

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TBLL xStock คือ $ 378.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.59K อุปทานหมุนเวียนของ TBLLX คือ 3.55K โดยมีอุปทานรวมที่ 5724132.232720938 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 609.55M

ประวัติราคา TBLL xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 106.48
$ 106.48$ 106.48
ต่ำสุด 24h
$ 106.5
$ 106.5$ 106.5
สูงสุด 24h

$ 106.48
$ 106.48$ 106.48

$ 106.5
$ 106.5$ 106.5

$ 107.23
$ 107.23$ 107.23

$ 103.99
$ 103.99$ 103.99

-0.00%

0.00%

+0.09%

+0.09%

ประวัติราคา TBLL xStock (TBLLX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TBLL xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TBLL xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.1781410400
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TBLL xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.0149710880
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TBLL xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.00626453045911

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.1781410400+0.17%
60 วัน$ +0.0149710880+0.01%
90 วัน$ -0.00626453045911-0.00%

การคาดการณ์ราคา TBLL xStock

การคาดการณ์ราคา TBLL xStock (TBLLX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TBLLX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TBLL xStock (TBLLX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TBLL xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TBLL xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TBLLX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TBLL xStock

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เกี่ยวกับ TBLL xStock

ตอนนี้ TBLL xStock กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿3438.8521172414112000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

TBLLX กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs)

ตลาด TBLL xStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ TBLLX?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 3553.190354083967 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

TBLL xStock เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿3463.0739343707412000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿3358.4356843720356000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ TBLL xStock กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ TBLL xStock

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TBLL xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:58:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TBLL xStock (TBLLX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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