Compliant Naira ราคา (CNGN)
-0.00%
+0.28%
-0.01%
-0.01%
ราคาเรียลไทม์ Compliant Naira (CNGN) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCNGN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CNGN คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CNGN มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Compliant Naira คือ $ 440.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CNGN คือ 653.20M โดยมีอุปทานรวมที่ 653203572.9949999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 440.65K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Compliant Naira เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Compliant Naira เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Compliant Naira เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Compliant Naira เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.28%
|30 วัน
|$ 0
|+0.52%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.
The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.
More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.
