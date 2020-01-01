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โทเค็น ระบบนิเวศ Celo ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Celo เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.72B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,157.18
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.456
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
5
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.38
+0.11%
+0.00%
-0.17%
$ 118.63M
$ 8.56M
6
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.16
-0.25%
+0.50%
-5.54%
$ 46.01M
$ 344.42K
7
CELO
CELO
CELO
$ 0.06025
-0.23%
-0.36%
-4.35%
$ 36.28M
$ 947.01K
8
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.19084
+0.04%
+0.00%
-2.13%
$ 32.52M
$ 134.92K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.973309
0.00%
-0.00%
-1.88%
$ 11.55M
$ 1.70K
10
USAT
USAT
USAT
$ 0.9995
+0.01%
-0.01%
0.00%
$ 10.00M
$ 55.77K
11
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.522686
-0.09%
-0.00%
+5.37%
$ 7.71M
$ 6.54K
12
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.22
0.00%
+0.00%
-1.61%
$ 4.99M
$ 29.53K
13
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034206
+0.46%
-0.00%
-2.22%
$ 4.58M
$ 9.40K
14
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01873
-1.79%
-1.06%
-28.83%
$ 4.17M
$ 3.48M
15
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
16
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.0291731
-0.58%
+0.06%
-0.96%
$ 2.06M
$ 446.62
17
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.35
0.00%
+0.03%
+17.39%
$ 1.99M
$ 2.77K
18
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
-0.06%
0.00%
$ 1.62M
$ 2.72K
19
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.19269
+0.01%
+0.00%
-2.10%
$ 1.58M
$ 699.64
20
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.986245
-0.17%
-0.01%
-1.25%
$ 1.10M
$ 3.09K
21
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.051619
0.00%
--
-3.26%
$ 1.05M
$ 134.33
22
Moola Celo Dollars
Moola Celo Dollars
MCUSD
$ 0.993874
-0.06%
-0.00%
-0.41%
$ 646.39K
$ 245.09
23
Mento British Pound
Mento British Pound
GBPM
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 390.29K
$ 9.32
24
Mento Brazilian Real
Mento Brazilian Real
BRLM
$ 0.190476
-0.29%
-0.00%
-2.71%
$ 220.13K
$ 5.07
25
VNX British Pound
VNX British Pound
VGBP
$ 1.34
+0.75%
+0.00%
0.00%
$ 169.19K
$ 13.77
26
Mento Kenyan Shilling
Mento Kenyan Shilling
KESM
$ 0.00773909
0.00%
0.00%
0.00%
$ 164.77K
$ 3.53
27
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00099856
0.00%
-0.04%
-10.99%
$ 148.12K
$ 274.18
28
Wrapped cETH
Wrapped cETH
CETH
$ 1,662.73
-0.03%
-0.00%
+0.37%
$ 109.22K
$ 8.84
29
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031693
0.00%
+0.02%
-1.25%
$ 87.76K
$ 568.00
30
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1.22
0.00%
--
0.00%
$ 86.23K
$ 707.67
31
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.00625973
0.00%
--
-1.63%
$ 73.36K
$ 3.24
32
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00111325
0.00%
+0.00%
+1.11%
$ 71.20K
$ 130.57
33
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 6.69272E-7
-0.01%
-1.70%
-14.38%
$ 66.92K
--
34
Mento Nigerian Naira
Mento Nigerian Naira
NGNM
$ 0.00073052
0.00%
--
0.00%
$ 56.60K
$ 9.94
35
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.05829
+0.61%
0.00%
+0.85%
$ 56.47K
$ 124.22
36
Ubeswap
Ubeswap
UBE
$ 0.00030887
-0.06%
-0.01%
-11.28%
$ 51.07K
$ 1.31K
37
Mento South African Rand
Mento South African Rand
ZARM
$ 0.061018
0.00%
--
-0.57%
$ 49.69K
$ 10.29
38
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.61912E-7
-0.01%
0.00%
-2.48%
$ 46.19K
--
39
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.301292
0.00%
0.00%
-2.23%
$ 40.06K
$ 447.76
40
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01631968
0.00%
0.00%
-0.72%
$ 26.09K
$ 1.37
41
cGHS
cGHS
CGHS
$ 0.090611
-0.08%
0.00%
+6.46%
$ 24.61K
$ 89.27
42
Mento Canadian Dollar
Mento Canadian Dollar
CADM
$ 0.71259
0.00%
--
0.00%
$ 24.30K
$ 2.33
43
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031878
0.00%
0.00%
-0.16%
$ 21.68K
$ 9.93
44
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
AUDM
$ 0.708377
0.00%
0.00%
+0.27%
$ 17.23K
$ 473.34
45
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9915
-0.04%
-0.12%
+0.26%
--
$ 56.22K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Celo คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Celo เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 45 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $271.72B
โทเค็น ระบบนิเวศ Celo ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Celo ที่ติดตามบน MEXC นั้น SUSHI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Celo กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 45 ระบบนิเวศ Celo ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Celo ยอดนิยม รวมถึง USDT, USDC, WBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Celo คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Celo ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $271.72B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Celo นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง