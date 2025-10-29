ราคาปัจจุบัน Cisco xStock วันนี้ คือ 72.43 USD ติดตามการอัปเดตราคา CSCOX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CSCOX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Cisco xStock วันนี้ คือ 72.43 USD ติดตามการอัปเดตราคา CSCOX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CSCOX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSCOX

ข้อมูลราคา CSCOX

เอกสารไวท์เปเปอร์ CSCOX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CSCOX

โทเคโนมิกส์ CSCOX

การคาดการณ์ราคา CSCOX

Cisco xStock โลโก้

Cisco xStock ราคา (CSCOX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CSCOX เป็น USD

$72.43
$72.43$72.43
+1.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Cisco xStock (CSCOX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:35:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cisco xStock (CSCOX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 71.17
$ 71.17$ 71.17
ต่ำสุด 24h
$ 72.52
$ 72.52$ 72.52
สูงสุด 24h

$ 71.17
$ 71.17$ 71.17

$ 72.52
$ 72.52$ 72.52

$ 72.52
$ 72.52$ 72.52

$ 65.89
$ 65.89$ 65.89

+0.35%

+1.72%

+1.78%

+1.78%

ราคาเรียลไทม์ Cisco xStock (CSCOX) คือ $72.43 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCSCOX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 71.17 และราคาสูงสุด $ 72.52 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CSCOX คือ $ 72.52 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 65.89

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CSCOX มีการเปลี่ยนแปลง +0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cisco xStock (CSCOX) ข้อมูลการตลาด

$ 183.87K
$ 183.87K$ 183.87K

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

2.54K
2.54K 2.54K

28,220.20659668
28,220.20659668 28,220.20659668

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cisco xStock คือ $ 183.87K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CSCOX คือ 2.54K โดยมีอุปทานรวมที่ 28220.20659668 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.04M

ประวัติราคา Cisco xStock (CSCOX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cisco xStock เป็น USD เท่ากับ $ +1.22
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cisco xStock เป็น USD เท่ากับ $ +5.7245122930
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cisco xStock เป็น USD เท่ากับ $ +3.6844126980
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cisco xStock เป็น USD เท่ากับ $ +4.36429717517408

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +1.22+1.72%
30 วัน$ +5.7245122930+7.90%
60 วัน$ +3.6844126980+5.09%
90 วัน$ +4.36429717517408+6.41%

อะไรคือ Cisco xStock (CSCOX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Cisco xStock (USD)

Cisco xStock (CSCOX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cisco xStock (CSCOX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cisco xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cisco xStock ตอนนี้!

CSCOX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Cisco xStock (CSCOX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cisco xStock (CSCOX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CSCOXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cisco xStock (CSCOX)

วันนี้ Cisco xStock (CSCOX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CSCOX เป็นUSD คือ 72.43 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CSCOX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CSCOX เป็น USD คือ $ 72.43 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cisco xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CSCOX คือ $ 183.87K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CSCOX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CSCOX คือ 2.54K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CSCOX คือเท่าใด?
CSCOX ถึงราคา ATH ที่ 72.52 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CSCOX คือเท่าไร?
CSCOX ถึงราคา ATL ที่ 65.89 USD
ปริมาณการเทรดของ CSCOX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CSCOX คือ -- USD
ปีนี้ CSCOX จะสูงขึ้นอีกไหม?
CSCOX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CSCOX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:35:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cisco xStock (CSCOX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

