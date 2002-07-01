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โทเค็น ระบบนิเวศ Arbitrum ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Arbitrum เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
+0.04%
-0.04%
+0.03%
$ 10.58B
$ 58.87K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,239
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.445
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,093
+0.08%
+0.00%
-1.57%
$ 6.15B
$ 98.22M
6
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.74B
$ 488.53K
7
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,884.86
+0.11%
+0.00%
+0.43%
$ 4.54B
--
8
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
9
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
11
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999872
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 2.78B
$ 30.79M
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
13
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 3.98M
14
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.312
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
16
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.93
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002599
-0.31%
-2.00%
-9.56%
$ 1.07B
$ 38.63B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.37M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0072
-0.01%
+2.65%
+4.44%
$ 1.01B
$ 60.63K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,371
+0.08%
--
-3.73%
$ 884.41M
$ 17.18
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
22
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08361
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
23
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,199.87
+0.02%
+0.00%
+0.23%
$ 704.39M
$ 454.39K
24
GHO
GHO
GHO
$ 0.998467
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 697.94M
$ 737.35K
25
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998446
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.53M
$ 25.51K
26
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,149
+0.09%
+0.01%
-0.84%
$ 534.48M
$ 3.81K
27
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.458
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
28
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 494.07M
$ 5.50K
29
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07444
-0.01%
+1.21%
-7.42%
$ 465.75M
$ 1.84M
30
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5098
+0.16%
+6.12%
+30.83%
$ 447.29M
$ 6.01M
31
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
32
Curve
Curve
CRV
$ 0.252
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
33
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 355.57M
$ 91.79K
34
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,143.29
+0.01%
+0.00%
+0.31%
$ 353.71M
$ 2.35M
35
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 336.81M
$ 16.82K
36
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,002.77
+0.06%
+0.00%
+0.08%
$ 284.80M
$ 38.57K
37
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,121
+0.06%
+0.00%
-1.35%
$ 283.76M
$ 638.19K
38
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.45
0.00%
+0.00%
-1.81%
$ 275.84M
$ 101.95K
39
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.43
+0.03%
-0.51%
-0.98%
$ 272.53M
$ 631.96
40
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7658
-0.30%
-2.88%
-10.84%
$ 262.52M
$ 170.64K
41
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3053
-0.29%
+1.84%
+2.66%
$ 256.90M
$ 322.94K
42
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.269
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
43
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998817
-0.01%
0.00%
-0.12%
$ 212.96M
$ 3.39M
44
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999293
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 3.22M
45
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002347
-0.17%
-0.68%
-3.70%
$ 206.35M
$ 81.95B
46
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.68M
$ 1.25M
47
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
48
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999106
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 175.09M
$ 1.54M
49
$ 782.67
+0.04%
+0.16%
+0.70%
$ 169.36M
$ 75.47
50
Compound
Compound
COMP
$ 16.18
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Arbitrum คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Arbitrum เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 433 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $159.41B
โทเค็น ระบบนิเวศ Arbitrum ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Arbitrum ที่ติดตามบน MEXC นั้น RCADE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 24.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Arbitrum กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 433 ระบบนิเวศ Arbitrum ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Arbitrum ยอดนิยม รวมถึง USDC, USDS, WBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Arbitrum คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Arbitrum ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $159.41B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Arbitrum นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง