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ราคาปัจจุบัน Charred Treasures วันนี้ คือ 0.861522 USD มูลค่าตลาด CHARRED เท่ากับ 1,378,435 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHARRED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Charred Treasures วันนี้ คือ 0.861522 USD มูลค่าตลาด CHARRED เท่ากับ 1,378,435 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHARRED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Charred Treasures ราคา (CHARRED)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CHARRED เป็น USD

$0.861522
$0.861522$0.861522
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Charred Treasures (CHARRED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:23:33 (UTC+8)

ราคา Charred Treasures วันนี้

ราคาปัจจุบัน Charred Treasures (CHARRED) วันนี้ $ 0.861522, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHARRED เป็น USD คือ $ 0.861522 ต่อ CHARRED.

Charred Treasures มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,378,435 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.60M CHARRED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHARRED เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.96 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.368929

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHARRED เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 268.35.

Charred Treasures (CHARRED) ข้อมูลการตลาด

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 268.35
$ 268.35$ 268.35

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

1.60M
1.60M 1.60M

1,600,000.0
1,600,000.0 1,600,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Charred Treasures คือ $ 1.38M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 268.35 อุปทานหมุนเวียนของ CHARRED คือ 1.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 1600000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.38M

ประวัติราคา Charred Treasures USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 2.96
$ 2.96$ 2.96

$ 0.368929
$ 0.368929$ 0.368929

--

--

-3.71%

-3.71%

ประวัติราคา Charred Treasures (CHARRED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Charred Treasures เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Charred Treasures เป็น USD เท่ากับ $ -0.0496211687
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Charred Treasures เป็น USD เท่ากับ $ -0.0565211846
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Charred Treasures เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0496211687-5.75%
60 วัน$ -0.0565211846-6.56%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Charred Treasures

การคาดการณ์ราคา Charred Treasures (CHARRED) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CHARRED ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Charred Treasures (CHARRED) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Charred Treasures อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Charred Treasures จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CHARRED ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Charred Treasures

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Charred Treasures (CHARRED) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemReal World Assets (RWA)RWA Protocol

เกี่ยวกับ Charred Treasures

ราคาปัจจุบันของ Charred Treasures คือเท่าไร?

Charred Treasures ซื้อขายอยู่ที่ ฿27.82434004005264084000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

CHARRED เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ --% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก CHARRED กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Charred Treasures มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,RWA Protocol,Trading Card RWA Platform อย่างไร?

ในกลุ่ม Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,RWA Protocol,Trading Card RWA Platform CHARRED แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Charred Treasures ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿44518937.60473901070000 ส่งผลให้ CHARRED อยู่ในอันดับที่ #2560 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

CHARRED มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Charred Treasures มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ CHARRED อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1600000.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Charred Treasures

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:23:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Charred Treasures (CHARRED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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