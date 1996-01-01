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โทเค็น ระบบนิเวศ Viction ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Viction เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2088
-0.10%
+1.06%
+6.48%
$ 68.67M
$ 269.55K
2
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,885.35
+0.08%
+0.00%
+0.88%
$ 34.86M
$ 62.44K
3
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01445
+0.28%
-0.21%
+1.11%
$ 14.55M
$ 5.07M
4
Serum
Serum
SRM
$ 0.00804999
0.00%
-0.01%
+9.09%
$ 3.00M
$ 2.06K
5
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00453627
0.00%
+0.05%
+2.54%
$ 2.79M
$ 1.29K
6
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.01189834
-5.35%
-0.25%
-60.26%
$ 2.50M
$ 2.70K
7
Million
Million
MM
$ 0.981978
-0.72%
-0.01%
-0.49%
$ 982.17K
$ 15.59
8
Saros
Saros
SAROS
$ 0.0002817
+0.57%
-1.82%
-5.45%
$ 930.70K
$ 200.17M
9
Worldwide USD
Worldwide USD
WUSD
$ 0.991865
0.00%
--
-14.49%
$ 653.43K
$ 1.06
10
MASQ
MASQ
MASQ
$ 0.00893333
0.00%
-0.03%
-3.16%
$ 307.12K
$ 4.79
11
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
12
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
0.00%
$ 185.97K
$ 3.32
13
deFusion
deFusion
DEF
$ 0.00024007
+0.07%
--
+18.75%
$ 22.62K
$ 24.01
14
RabbitSwap
RabbitSwap
RABBIT
$ 5.226E-5
-0.74%
+0.10%
+2.43%
$ 11.19K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Viction คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Viction เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 14 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $129.71M
โทเค็น ระบบนิเวศ Viction ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Viction ที่ติดตามบน MEXC นั้น FTT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Viction กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 14 ระบบนิเวศ Viction ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Viction ยอดนิยม รวมถึง FTT, WETH, C98. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Viction คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Viction ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $129.71M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Viction นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง