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ราคาปัจจุบัน Worldwide USD วันนี้ คือ 0.991865 USD มูลค่าตลาด WUSD เท่ากับ 653,434 USD ติดตามการอัปเดตราคา WUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Worldwide USD วันนี้ คือ 0.991865 USD มูลค่าตลาด WUSD เท่ากับ 653,434 USD ติดตามการอัปเดตราคา WUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Worldwide USD ราคา (WUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WUSD เป็น USD

$0.991865
$0.991865$0.991865
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Worldwide USD (WUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:18:19 (UTC+8)

ราคา Worldwide USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Worldwide USD (WUSD) วันนี้ $ 0.991865, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WUSD เป็น USD คือ $ 0.991865 ต่อ WUSD.

Worldwide USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 653,434 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 658.79K WUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WUSD เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.29 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.934513

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -15.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.06.

Worldwide USD (WUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 653.43K
$ 653.43K$ 653.43K

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 653.43K
$ 653.43K$ 653.43K

658.79K
658.79K 658.79K

658,792.9642690615
658,792.9642690615 658,792.9642690615

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Worldwide USD คือ $ 653.43K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.06 อุปทานหมุนเวียนของ WUSD คือ 658.79K โดยมีอุปทานรวมที่ 658792.9642690615 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 653.43K

ประวัติราคา Worldwide USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 0.934513
$ 0.934513$ 0.934513

--

--

-15.60%

-15.60%

ประวัติราคา Worldwide USD (WUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Worldwide USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Worldwide USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010087267
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Worldwide USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0052808876
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Worldwide USD เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0010087267-0.10%
60 วัน$ -0.0052808876-0.53%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Worldwide USD

การคาดการณ์ราคา Worldwide USD (WUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Worldwide USD (WUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Worldwide USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Worldwide USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Worldwide USD

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เกี่ยวกับ Worldwide USD

ราคาปัจจุบันของ Worldwide USD คือเท่าไร?

Worldwide USD ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.03270952576481570000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Worldwide USD คือ ฿41.6611084051122000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿30.18050185967954834000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ WUSD ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿21102933.88340006612000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #3322 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Worldwide USD เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ WUSD

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 658792.9642690615 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Worldwide USD อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Worldwide USD อยู่ในหมวดหมู่ Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Viction Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ WUSD อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ WUSD สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Worldwide USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:18:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Worldwide USD (WUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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