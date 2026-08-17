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ราคาปัจจุบัน Serum วันนี้ คือ 0.00815398 USD มูลค่าตลาด SRM เท่ากับ 3,039,680 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Serum วันนี้ คือ 0.00815398 USD มูลค่าตลาด SRM เท่ากับ 3,039,680 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Serum ราคา (SRM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SRM เป็น USD

$0.00816406
$0.00816406$0.00816406
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Serum (SRM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:55:53 (UTC+8)

ราคา Serum วันนี้

ราคาปัจจุบัน Serum (SRM) วันนี้ $ 0.00815398, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SRM เป็น USD คือ $ 0.00815398 ต่อ SRM.

Serum มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,039,680 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 372.78M SRM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SRM เทรดระหว่าง $ 0.00801213 (ต่ำ) กับ $ 0.00831966 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 13.78 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SRM เคลื่อนไหว +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +10.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.03K.

Serum (SRM) ข้อมูลการตลาด

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

$ 2.03K
$ 2.03K$ 2.03K

$ 81.48M
$ 81.48M$ 81.48M

372.78M
372.78M 372.78M

9,992,470,458.6787
9,992,470,458.6787 9,992,470,458.6787

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Serum คือ $ 3.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.03K อุปทานหมุนเวียนของ SRM คือ 372.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 9992470458.6787 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 81.48M

ประวัติราคา Serum USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00801213
$ 0.00801213$ 0.00801213
ต่ำสุด 24h
$ 0.00831966
$ 0.00831966$ 0.00831966
สูงสุด 24h

$ 0.00801213
$ 0.00801213$ 0.00801213

$ 0.00831966
$ 0.00831966$ 0.00831966

$ 13.78
$ 13.78$ 13.78

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

-0.58%

+10.22%

+10.22%

ประวัติราคา Serum (SRM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Serum เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Serum เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003609726
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Serum เป็น USD เท่ากับ $ +0.0034822786
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Serum เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000052665579545

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.58%
30 วัน$ +0.0003609726+4.43%
60 วัน$ +0.0034822786+42.71%
90 วัน$ -0.000000052665579545-0.00%

การคาดการณ์ราคา Serum

การคาดการณ์ราคา Serum (SRM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SRM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Serum (SRM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Serum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Serum จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SRM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Serum

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Serum (SRM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Energi Ecosystem

เกี่ยวกับ Serum

ราคาปัจจุบันของ Serum คือเท่าไร?

Serum ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.2633284051795361720000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.58% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Serum คือ ฿445.0176997458920000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ SRM ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿98164833.20490515200000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #1906 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Serum เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ SRM

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 372782297.0 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Serum อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Serum อยู่ในหมวดหมู่ Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,FTX Holdings,Multicoin Capital Portfolio,Energi Ecosystem,Viction Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ SRM อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ SRM สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Serum

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:55:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Serum (SRM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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