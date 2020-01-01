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โทเค็น ระบบนิเวศ BagsApp ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ BagsApp เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006244
+0.37%
+0.95%
-4.66%
$ 62.45M
$ 98.66M
2
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03924
-0.03%
-0.63%
-4.69%
$ 21.76M
$ 1.98M
3
Fartboy
Fartboy
FARTBOY
$ 0.00945
+0.03%
-0.24%
+11.66%
$ 9.44M
$ 7.30M
4
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2566
-0.04%
+7.01%
-14.28%
$ 3.55M
$ 245.53K
5
Orynth
Orynth
ORY
$ 0.00029741
+0.10%
-0.04%
-12.02%
$ 297.08K
$ 1.39K
6
HoldFlow
HoldFlow
HOLD
$ 0.00019508
+0.09%
-0.02%
-28.63%
$ 195.08K
$ 195.80
7
BUY THE HAT
BUY THE HAT
BTH
$ 0.00016501
-1.19%
-0.03%
+1.44%
$ 161.52K
$ 502.39
8
x402 Singularity Layer
x402 Singularity Layer
SGL
$ 0.00015894
-0.16%
-0.15%
-27.58%
$ 158.76K
$ 4.14K
9
Nyan Cat
Nyan Cat
NYAN
$ 0.00011729
+0.19%
-0.10%
-15.16%
$ 117.27K
$ 938.27
10
VaultBags
VaultBags
VAULT
$ 0.00010665
+0.15%
-0.22%
-25.83%
$ 106.65K
$ 8.40K
11
p0 Systems
p0 Systems
P0
$ 9.028E-5
-1.07%
-18.50%
-35.35%
$ 81.96K
--
12
Symbient Life
Symbient Life
LIFE
$ 7.273E-5
+16.95%
-7.00%
-35.88%
$ 72.72K
--
13
FITTED
FITTED
FITTED
$ 4.945E-5
-0.10%
+6.00%
-1.79%
$ 49.43K
--
14
Pentagon Pizza Watch
Pentagon Pizza Watch
PPW
$ 4.689E-5
-0.09%
-1.30%
-2.94%
$ 46.87K
--
15
GABLE
GABLE
GABLE
$ 3.54E-5
-0.06%
-1.80%
-8.74%
$ 34.15K
--
16
SKS Cartoon
SKS Cartoon
SKS
$ 3.353E-5
-0.09%
-6.10%
-10.80%
$ 33.49K
--
17
Seedless Wallet
Seedless Wallet
SEED
$ 3.218E-5
-0.09%
-2.80%
-15.49%
$ 32.16K
--
18
Gas Town
Gas Town
GAS
$ 3.177E-5
-0.06%
-14.80%
-25.75%
$ 31.74K
--
19
x1xhlol
x1xhlol
X1XHLOL
$ 2.68E-5
-0.11%
+12.20%
-38.69%
$ 26.79K
--
20
rekill
rekill
REKILL
$ 2.478E-5
0.00%
+0.10%
+7.46%
$ 24.77K
--
21
ELLIE
ELLIE
ELLIE
$ 2.213E-5
0.00%
+0.40%
-28.36%
$ 22.13K
--
22
Chinchilla Haton
Chinchilla Haton
HATON
$ 1.967E-5
0.00%
-0.20%
+2.23%
$ 19.34K
--
23
Free Republic of Verdis
Free Republic of Verdis
VERDIS
$ 1.654E-5
0.00%
+0.50%
+2.61%
$ 16.50K
--
24
The Roaring Kitty
The Roaring Kitty
TRK
$ 1.634E-5
0.00%
-1.00%
-5.28%
$ 16.34K
--
25
Lulu the Ostrich
Lulu the Ostrich
LULU
$ 1.31E-5
-0.15%
-0.20%
+0.08%
$ 13.10K
--
26
Agent Town
Agent Town
AGENTTOWN
$ 1.202E-5
-0.08%
-3.10%
-10.50%
$ 11.88K
--
27
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006233
+2.42%
+4.99%
+8.90%
--
$ 1.54B
28
EverValue Coin
EverValue Coin
EVA
$ 33.77
+0.33%
+0.18%
+0.33%
--
$ 5.64K
29
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.0014
0.00%
+3.78%
-26.74%
--
$ 62.83K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ BagsApp คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ BagsApp เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 29 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $98.78M
โทเค็น ระบบนิเวศ BagsApp ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ BagsApp ที่ติดตามบน MEXC นั้น X1XHLOL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 12.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ BagsApp กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 29 ระบบนิเวศ BagsApp ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ BagsApp ยอดนิยม รวมถึง DOG, HIVE, FARTBOY. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ BagsApp คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ BagsApp ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $98.78M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ BagsApp นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง