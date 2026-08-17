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ราคาปัจจุบัน The Roaring Kitty วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TRK เท่ากับ 16,392.07 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Roaring Kitty วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TRK เท่ากับ 16,392.07 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Roaring Kitty ราคา (TRK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRK เป็น USD

$0.00001641
$0.00001641$0.00001641
-0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Roaring Kitty (TRK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:13:40 (UTC+8)

ราคา The Roaring Kitty วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Roaring Kitty (TRK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ TRK.

The Roaring Kitty มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,392.07 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.94M TRK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00176998 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRK เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Roaring Kitty (TRK) ข้อมูลการตลาด

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

999.94M
999.94M 999.94M

999,936,832.0429133
999,936,832.0429133 999,936,832.0429133

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Roaring Kitty คือ $ 16.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRK คือ 999.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 999936832.0429133 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.39K

ประวัติราคา The Roaring Kitty USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00176998
$ 0.00176998$ 0.00176998

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-0.17%

-12.10%

-12.10%

ประวัติราคา The Roaring Kitty (TRK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Roaring Kitty เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Roaring Kitty เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Roaring Kitty เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Roaring Kitty เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.17%
30 วัน$ 0-40.25%
60 วัน$ 0-27.63%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Roaring Kitty

การคาดการณ์ราคา The Roaring Kitty (TRK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TRK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Roaring Kitty (TRK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Roaring Kitty อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Roaring Kitty จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TRK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Roaring Kitty

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The Roaring Kitty (TRK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BagsApp EcosystemCat-ThemedMeme

เกี่ยวกับ The Roaring Kitty

ราคาปัจจุบันของ The Roaring Kitty คือเท่าไร?

The Roaring Kitty ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.17% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

TRK เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.17% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก TRK กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

The Roaring Kitty มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,BagsApp Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,BagsApp Ecosystem TRK แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ The Roaring Kitty ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿529410.1945630473654000 ส่งผลให้ TRK อยู่ในอันดับที่ #9233 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

TRK มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

The Roaring Kitty มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ TRK อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999936832.0429133 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Roaring Kitty

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:13:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Roaring Kitty (TRK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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