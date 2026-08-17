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ราคาปัจจุบัน x402 Singularity Layer วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SGL เท่ากับ 161,735 USD ติดตามการอัปเดตราคา SGL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน x402 Singularity Layer วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SGL เท่ากับ 161,735 USD ติดตามการอัปเดตราคา SGL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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x402 Singularity Layer ราคา (SGL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SGL เป็น USD

$0.00016191
$0.00016191$0.00016191
-0.13%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
x402 Singularity Layer (SGL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:28:28 (UTC+8)

ราคา x402 Singularity Layer วันนี้

ราคาปัจจุบัน x402 Singularity Layer (SGL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 13.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SGL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SGL.

x402 Singularity Layer มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 161,735 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 998.94M SGL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SGL เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SGL เคลื่อนไหว -4.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -22.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.48K.

x402 Singularity Layer (SGL) ข้อมูลการตลาด

$ 161.74K
$ 161.74K$ 161.74K

$ 5.48K
$ 5.48K$ 5.48K

$ 161.74K
$ 161.74K$ 161.74K

998.94M
998.94M 998.94M

998,941,471.3884987
998,941,471.3884987 998,941,471.3884987

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ x402 Singularity Layer คือ $ 161.74K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.48K อุปทานหมุนเวียนของ SGL คือ 998.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 998941471.3884987 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 161.74K

ประวัติราคา x402 Singularity Layer USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.41%

-13.28%

-22.37%

-22.37%

ประวัติราคา x402 Singularity Layer (SGL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา x402 Singularity Layer เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา x402 Singularity Layer เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา x402 Singularity Layer เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา x402 Singularity Layer เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-13.28%
30 วัน$ 0-32.33%
60 วัน$ 0+13.32%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา x402 Singularity Layer

การคาดการณ์ราคา x402 Singularity Layer (SGL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SGL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา x402 Singularity Layer (SGL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ x402 Singularity Layer อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา x402 Singularity Layer จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SGL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา x402 Singularity Layer

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x402 Singularity Layer (SGL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BagsApp EcosystemSolana Ecosystemx402 Ecosystem

เกี่ยวกับ x402 Singularity Layer

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ x402 Singularity Layer ใช้งาน?

x402 Singularity Layer ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ SGL เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -13.28% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

x402 Singularity Layer อยู่ในหมวดหมู่ใด?

x402 Singularity Layer จัดอยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem,x402 Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ SGL กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ x402 Singularity Layer เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿5223301.83558203230000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #4976 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ SGL จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 998941471.3884987 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ x402 Singularity Layer ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา SGL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา x402 Singularity Layer เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ x402 Singularity Layer

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:28:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ x402 Singularity Layer (SGL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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