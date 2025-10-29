ราคาปัจจุบัน Nyan Cat วันนี้ คือ 0.00345289 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NYAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Nyan Cat วันนี้ คือ 0.00345289 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NYAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NYAN

ข้อมูลราคา NYAN

โทเคโนมิกส์ NYAN

การคาดการณ์ราคา NYAN

Nyan Cat โลโก้

Nyan Cat ราคา (NYAN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NYAN เป็น USD

$0.00345006
$0.00345006$0.00345006
-16.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Nyan Cat (NYAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:27:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nyan Cat (NYAN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00330552
$ 0.00330552$ 0.00330552
ต่ำสุด 24h
$ 0.00412339
$ 0.00412339$ 0.00412339
สูงสุด 24h

$ 0.00330552
$ 0.00330552$ 0.00330552

$ 0.00412339
$ 0.00412339$ 0.00412339

$ 0.00637036
$ 0.00637036$ 0.00637036

$ 0.00050251
$ 0.00050251$ 0.00050251

+1.38%

-16.03%

-28.49%

-28.49%

ราคาเรียลไทม์ Nyan Cat (NYAN) คือ $0.00345289 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNYAN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00330552 และราคาสูงสุด $ 0.00412339 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NYAN คือ $ 0.00637036 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00050251

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NYAN มีการเปลี่ยนแปลง +1.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -16.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -28.49% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nyan Cat (NYAN) ข้อมูลการตลาด

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

--
----

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

999.98M
999.98M 999.98M

999,979,528.701393
999,979,528.701393 999,979,528.701393

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nyan Cat คือ $ 3.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999979528.701393 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.48M

ประวัติราคา Nyan Cat (NYAN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Cat เป็น USD เท่ากับ $ -0.000659312173137017
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Cat เป็น USD เท่ากับ $ +0.0017524411
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Cat เป็น USD เท่ากับ $ +0.0159069020
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000659312173137017-16.03%
30 วัน$ +0.0017524411+50.75%
60 วัน$ +0.0159069020+460.68%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Nyan Cat (NYAN)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Nyan Cat (USD)

Nyan Cat (NYAN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nyan Cat (NYAN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nyan Cat

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nyan Cat ตอนนี้!

NYAN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nyan Cat (NYAN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nyan Cat (NYAN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NYANโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nyan Cat (NYAN)

วันนี้ Nyan Cat (NYAN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NYAN เป็นUSD คือ 0.00345289 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NYAN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NYAN เป็น USD คือ $ 0.00345289 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nyan Cat คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NYAN คือ $ 3.48M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือ 999.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NYAN คือเท่าใด?
NYAN ถึงราคา ATH ที่ 0.00637036 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NYAN คือเท่าไร?
NYAN ถึงราคา ATL ที่ 0.00050251 USD
ปริมาณการเทรดของ NYAN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NYAN คือ -- USD
ปีนี้ NYAN จะสูงขึ้นอีกไหม?
NYAN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NYAN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:27:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nyan Cat (NYAN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

