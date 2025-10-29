ราคาปัจจุบัน Lulu the Ostrich วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา LULU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LULU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Lulu the Ostrich วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา LULU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LULU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LULU

ข้อมูลราคา LULU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LULU

โทเคโนมิกส์ LULU

การคาดการณ์ราคา LULU

Lulu the Ostrich ราคา (LULU)

ราคาปัจจุบัน 1 LULU เป็น USD

--
----
-0.20%1D
Lulu the Ostrich (LULU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:08:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Lulu the Ostrich (LULU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.20%

-6.17%

-6.17%

ราคาเรียลไทม์ Lulu the Ostrich (LULU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLULU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LULU คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LULU มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Lulu the Ostrich (LULU) ข้อมูลการตลาด

$ 8.62K
$ 8.62K$ 8.62K

--
----

$ 8.62K
$ 8.62K$ 8.62K

999.93M
999.93M 999.93M

999,927,473.3870248
999,927,473.3870248 999,927,473.3870248

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lulu the Ostrich คือ $ 8.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LULU คือ 999.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 999927473.3870248 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.62K

ประวัติราคา Lulu the Ostrich (LULU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lulu the Ostrich เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lulu the Ostrich เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lulu the Ostrich เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lulu the Ostrich เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.20%
30 วัน$ 0-66.08%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Lulu the Ostrich (LULU) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Lulu the Ostrich (USD)

Lulu the Ostrich (LULU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Lulu the Ostrich (LULU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Lulu the Ostrich

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Lulu the Ostrich ตอนนี้!

LULU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Lulu the Ostrich (LULU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Lulu the Ostrich (LULU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LULUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lulu the Ostrich (LULU)

วันนี้ Lulu the Ostrich (LULU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LULU เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LULU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LULU เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Lulu the Ostrich คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LULU คือ $ 8.62K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LULU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LULU คือ 999.93M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LULU คือเท่าใด?
LULU ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LULU คือเท่าไร?
LULU ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ LULU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LULU คือ -- USD
ปีนี้ LULU จะสูงขึ้นอีกไหม?
LULU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LULU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:08:10 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

