attn markets ราคา (ATTN)
ราคาปัจจุบัน attn markets (ATTN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ATTN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ATTN.
attn markets มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 80,339 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 309.98M ATTN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ATTN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ATTN เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 48.24.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ attn markets คือ $ 80.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 48.24 อุปทานหมุนเวียนของ ATTN คือ 309.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999980296.913691 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 259.17K
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-1.61%
-18.43%
-18.43%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา attn markets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา attn markets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา attn markets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา attn markets เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-1.61%
|30 วัน
|$ 0
|+66.79%
|60 วัน
|$ 0
|+54.39%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ attn markets อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ attn markets (ATTN) คือเท่าไร?
ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -1.61% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก
มีโทเค็น ATTN จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?
ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ ATTN คือ 309980296.913691 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่
ปัจจุบันมีผู้ถือครอง attn markets กี่คน?
คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ ATTN ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ
มูลค่าตามราคาตลาดของ attn markets วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2594349.01894177576000 ทำให้ attn markets อยู่ในอันดับที่ #6160 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ
วันนี้ ATTN ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น
อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ attn markets?
การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -1.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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