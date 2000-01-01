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โทเค็น Pump.fun Ecosystem ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

ระบบนิเวศของ Pump.fun ครอบคลุมเหรียญมีมที่มีความเก็งกำไรสูง ซึ่งถูกสร้างและซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มเปิดตัวเหรียญยอดนิยมอย่าง Pump.fun กลุ่มนี้แสดงถึงตลาดหุ้นขนาดเล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งขับเคลื่อนโดยกระแสความนิยมบนอินเทอร์เน็ตและความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยในทันทีเป็นหลัก โดยทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดสภาพคล่องบนบล็อกเชนที่สูงมาก และสะท้อนเทรนด์การเก็งกำไรล่าสุดในชุมชนคริปโต

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,072.54
-0.14%
-0.04%
-1.51%
$ 1.27T
$ 2.14K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,883.88
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.15
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
4
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.0952
+0.12%
-3.40%
-1.81%
$ 3.70B
$ 3.50M
5
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004465
-0.13%
-1.78%
-1.13%
$ 2.64B
$ 98.73B
6
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.08
-0.06%
-0.01%
-1.58%
$ 2.18B
$ 2.83K
7
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06005
+0.35%
+5.79%
+9.65%
$ 1.91B
$ 2.29M
8
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7637
-0.07%
-0.35%
-5.51%
$ 1.29B
$ 657.45K
9
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002588
0.00%
-1.81%
-9.63%
$ 1.07B
$ 38.73B
10
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.386201
+1.29%
+24.91%
+99.23%
$ 835.95M
$ 3.26M
11
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07865
0.00%
-0.97%
-4.68%
$ 703.94M
$ 603.11K
12
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02395
-0.99%
-2.58%
-9.43%
$ 153.01M
$ 2.52M
13
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15127
-0.16%
+2.95%
-9.40%
$ 151.37M
$ 598.22K
14
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14445
-0.51%
+2.50%
+6.86%
$ 144.93M
$ 937.60K
15
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4185
-0.29%
-0.64%
-2.17%
$ 141.81M
$ 416.38K
16
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1371
-0.29%
+0.07%
-3.99%
$ 137.14M
$ 1.33M
17
Vision
Vision
VSN
$ 0.0357
+0.06%
+0.17%
-1.68%
$ 129.91M
$ 1.53M
18
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06353
-0.08%
-1.30%
-4.62%
$ 126.36M
$ 849.96K
19
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37013
-0.26%
-0.80%
+5.34%
$ 124.17M
$ 173.93K
20
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07275
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
21
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3669
-0.03%
-1.27%
-3.68%
$ 91.52M
$ 190.23K
22
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003879
-0.33%
+1.87%
-3.39%
$ 77.96M
$ 15.93M
23
would
would
WOULD
$ 0.072775
+0.10%
+0.01%
-5.91%
$ 72.74M
$ 115.52K
24
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07293
-0.15%
-1.10%
-1.49%
$ 72.69M
$ 769.92K
25
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.01
+0.27%
+0.20%
-5.40%
$ 72.68M
$ 14.18K
26
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1887
+0.58%
-2.47%
-10.88%
$ 67.42M
$ 381.49K
27
0x
0x
ZRX
$ 0.0759
-0.25%
-1.49%
-6.08%
$ 64.60M
$ 764.16K
28
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2622
+0.46%
+4.55%
+2.43%
$ 62.57M
$ 519.36K
29
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006232
-0.26%
+0.84%
-6.26%
$ 62.28M
$ 98.76M
30
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.058752
-0.48%
-0.62%
+4.48%
$ 58.66M
$ 1.31M
31
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008542
-0.16%
+0.82%
+2.64%
$ 51.28M
$ 19.95M
32
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03005
+0.03%
-1.89%
-1.89%
$ 50.15M
$ 1.82M
33
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016423
0.00%
-0.18%
+3.44%
$ 45.67M
$ 3.55M
34
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.042201
-0.90%
+8.73%
+9.11%
$ 42.14M
$ 3.73M
35
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001
-0.30%
-1.57%
-3.47%
$ 42.11M
$ 478.89M
36
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04077
+0.15%
-1.09%
-2.36%
$ 40.92M
$ 1.42M
37
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.040666
-0.10%
+3.56%
+10.71%
$ 40.74M
$ 1.82M
38
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005135
-0.39%
-2.12%
-6.59%
$ 38.87M
$ 14.00M
39
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07092
+0.25%
-2.52%
-2.06%
$ 36.91M
$ 1.08M
40
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00973
0.00%
-0.96%
-24.57%
$ 36.08M
$ 6.08M
41
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03542
-0.17%
-1.49%
-5.56%
$ 35.28M
$ 1.62M
42
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3488
+0.09%
-0.57%
-4.83%
$ 35.07M
$ 164.51K
43
ME
ME
ME
$ 0.06378
+0.17%
-4.00%
-4.40%
$ 34.45M
$ 870.86K
44
Propy
Propy
PRO
$ 0.3328
+0.06%
-0.48%
-3.00%
$ 33.28M
$ 166.69K
45
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 31.97M
$ 5.58K
46
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004741
0.00%
-2.25%
-7.72%
$ 30.14M
$ 114.18M
47
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02067
-0.19%
-2.31%
-3.67%
$ 27.05M
$ 4.89M
48
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002642
+0.11%
+0.53%
-1.08%
$ 26.40M
$ 3.20T
49
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004651
0.00%
+1.43%
-7.25%
$ 26.15M
$ 120.64M
50
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1877
-0.48%
+3.25%
-11.10%
$ 25.98M
$ 462.84K

คำถามที่พบบ่อย

Pump.fun Ecosystem ในตลาดคริปโตคืออะไร
ระบบนิเวศของ Pump.fun ครอบคลุมเหรียญมีมที่มีความเก็งกำไรสูง ซึ่งถูกสร้างและซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม Pump.fun ที่เปิดให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเปิดตัวคริปโตใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
กลไก bonding curve ในระบบ Pump.fun ทำงานอย่างไร
ระบบนิเวศของ Pump.fun ใช้กลไกเส้นโค้งราคาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งราคาของโทเค็นที่เปิดตัวใหม่จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้ซื้อเพิ่มขึ้น ช่วยให้เกิดสภาพคล่องทันทีโดยไม่ต้องพึ่ง Market Makers แบบดั้งเดิม
เหตุใดโทเค็นในระบบ Pump.fun จึงมีความผันผวนรุนแรง
ระบบนิเวศของ Pump.fun มีความผันผวนสูงมาก เนื่องจากอุปสรรคในการสร้างโทเค็นแทบเป็นศูนย์ ส่งผลให้เกิดเหรียญขนาดเล็กจำนวนมหาศาล ซึ่งขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรมไวรัลบนอินเทอร์เน็ตและการเก็งกำไรอย่างรวดเร็วจากนักลงทุนรายย่อย
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโทเค็นใน Pump.fun มีมูลค่าตลาดถึงเป้าหมายที่กำหนด
เมื่อโทเค็นบน Pump.fun มีมูลค่าตลาดถึงเกณฑ์ที่กำหนด สภาพคล่องของโทเค็นจะถูกย้ายไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ เช่น Raydium โดยอัตโนมัติ และสภาพคล่องดังกล่าวจะถูกล็อกถาวรเพื่อป้องกันการ rug pull จากฝั่งผู้พัฒนา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Pump.fun นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง