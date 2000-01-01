ระบบนิเวศของ Pump.fun ครอบคลุมเหรียญมีมที่มีความเก็งกำไรสูง ซึ่งถูกสร้างและซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มเปิดตัวเหรียญยอดนิยมอย่าง Pump.fun กลุ่มนี้แสดงถึงตลาดหุ้นขนาดเล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งขับเคลื่อนโดยกระแสความนิยมบนอินเทอร์เน็ตและความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยในทันทีเป็นหลัก โดยทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดสภาพคล่องบนบล็อกเชนที่สูงมาก และสะท้อนเทรนด์การเก็งกำไรล่าสุดในชุมชนคริปโต
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Pump.fun นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง