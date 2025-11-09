BörsDEX+
Livepriset för Salute idag är 0 USD.SLT börsvärdet är 5,355,857 USD. Följ prisuppdateringar för SLT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SLT

SLT prisinformation

Vad är SLT

SLT whitepaper

SLT officiell webbplats

SLT tokenomics

SLT Prisförutsägelse

Salute Logotyp

Salute Pris (SLT)

Onoterad

1 SLT-till-USD pris i realtid:

--
----
-17.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Salute (SLT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:40:00 (UTC+8)

Salute Pris idag

Livepriset för Salute (SLT) idag är --, med en förändring på 17.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLT till USD är-- per SLT.

Salute rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,355,857, med ett cirkulerande utbud på 100.00B SLT. Under de senaste 24 timmarna handlades SLT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLT med -2.26% under den senaste timmen och -29.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Salute (SLT) Marknadsinformation

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

--
----

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Salute är $ 5.36M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SLT är 100.00B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.36M.

Salute Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.26%

-17.08%

-29.90%

-29.90%

Salute (SLT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Salute till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Salute till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Salute till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Salute till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-17.08%
30 dagar$ 0-42.88%
60 dagar$ 0-49.47%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Salute

Salute (SLT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SLT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Salute (SLT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Salute potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Salute kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SLT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Salute Price Prediction.

Vad är Salute (SLT)

The XRP Salute project is a community-driven initiative built on the XRP Ledger, designed to unite and celebrate the XRP community. It introduces the SALUTE token, symbolizing the collective determination and success of the XRP Army. The project encourages community engagement through challenges, rewards, and milestone celebrations as XRP reaches new price levels. With 100 billion SALUTE tokens, it mirrors XRP’s supply, emphasizing shared belief and growth. The token also supports future integrations like Travala for booking travel and includes a portion allocated to charitable initiatives. Built on the XRP Ledger, SALUTE ensures fast, low-cost transactions, offering a practical, scalable solution for users. Ultimately, XRP Salute is about fostering unity, celebrating growth, and empowering the community to contribute to the success of XRP’s journey.

Folk frågar också: Andra frågor om Salute

Hur mycket kommer 1 Salute att vara värd år 2030?
Om Salute skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Salute-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:40:00 (UTC+8)

Utforska mer om Salute

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.