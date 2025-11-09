AI Analysis Token Pris idag

Livepriset för AI Analysis Token (AIAT) idag är $ 0.367228, med en förändring på 0.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIAT till USD är$ 0.367228 per AIAT.

AI Analysis Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 40,467,563, med ett cirkulerande utbud på 110.35M AIAT. Under de senaste 24 timmarna handlades AIAT mellan $ 0.366728 (lägsta) och $ 0.370748 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.918633, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.21345.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIAT med -0.08% under den senaste timmen och -0.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AI Analysis Token (AIAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 40.47M
Volym (24H) --
Marknadsvärde efter full utspädning $ 183.36M
Cirkulationsutbud 110.35M
Totalt utbud 500,000,000.0

