Livepriset för AI Analysis Token idag är 0.367228 USD.AIAT börsvärdet är 40,467,563 USD. Följ prisuppdateringar för AIAT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om AIAT

AIAT prisinformation

Vad är AIAT

AIAT whitepaper

AIAT officiell webbplats

AIAT tokenomics

AIAT Prisförutsägelse

AI Analysis Token Logotyp

AI Analysis Token Pris (AIAT)

Onoterad

1 AIAT-till-USD pris i realtid:

$0.367228
-0.70%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
AI Analysis Token (AIAT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:24:03 (UTC+8)

AI Analysis Token Pris idag

Livepriset för AI Analysis Token (AIAT) idag är $ 0.367228, med en förändring på 0.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIAT till USD är$ 0.367228 per AIAT.

AI Analysis Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 40,467,563, med ett cirkulerande utbud på 110.35M AIAT. Under de senaste 24 timmarna handlades AIAT mellan $ 0.366728 (lägsta) och $ 0.370748 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.918633, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.21345.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIAT med -0.08% under den senaste timmen och -0.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AI Analysis Token (AIAT) Marknadsinformation

$ 40.47M
--
$ 183.36M
110.35M
500,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för AI Analysis Token är $ 40.47M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AIAT är 110.35M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 183.36M.

AI Analysis Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.366728
lägsta under 24-timmar
$ 0.370748
högsta under 24-timmar

$ 0.366728
$ 0.370748
$ 0.918633
$ 0.21345
-0.08%

-0.76%

-0.51%

-0.51%

AI Analysis Token (AIAT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på AI Analysis Token till USD $ -0.0028364460220226.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på AI Analysis Token till USD $ +0.0460739672.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på AI Analysis Token till USD $ +0.0658229749.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på AI Analysis Token till USD $ +0.0863839724030221.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0028364460220226-0.76%
30 dagar$ +0.0460739672+12.55%
60 dagar$ +0.0658229749+17.92%
90 dagar$ +0.0863839724030221+30.76%

Prisförutsägelse för AI Analysis Token

AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIAT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AI Analysis Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som AI Analysis Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AIAT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AI Analysis Token Price Prediction.

Vad är AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

AI Analysis Token (AIAT) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om AI Analysis Token

Hur mycket kommer 1 AI Analysis Token att vara värd år 2030?
Om AI Analysis Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AI Analysis Token-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:24:03 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

