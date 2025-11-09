AI Analysis Token Pris (AIAT)
Livepriset för AI Analysis Token (AIAT) idag är $ 0.367228, med en förändring på 0.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIAT till USD är$ 0.367228 per AIAT.
AI Analysis Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 40,467,563, med ett cirkulerande utbud på 110.35M AIAT. Under de senaste 24 timmarna handlades AIAT mellan $ 0.366728 (lägsta) och $ 0.370748 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.918633, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.21345.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AIAT med -0.08% under den senaste timmen och -0.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för AI Analysis Token är $ 40.47M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AIAT är 110.35M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 183.36M.
-0.08%
-0.76%
-0.51%
-0.51%
Under dagen var prisförändringen på AI Analysis Token till USD $ -0.0028364460220226.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på AI Analysis Token till USD $ +0.0460739672.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på AI Analysis Token till USD $ +0.0658229749.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på AI Analysis Token till USD $ +0.0863839724030221.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.0028364460220226
|-0.76%
|30 dagar
|$ +0.0460739672
|+12.55%
|60 dagar
|$ +0.0658229749
|+17.92%
|90 dagar
|$ +0.0863839724030221
|+30.76%
År 2040 skulle priset på AI Analysis Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.
The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.
These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.
These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.