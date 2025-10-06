Hana Pris idag

Livepriset för Hana (HANA) idag är $ 0.02617, med en förändring på 3.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HANA till USD är$ 0.02617 per HANA.

Hana rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HANA. Under de senaste 24 timmarna handlades HANA mellan $ 0.02498 (lägsta) och $ 0.02911 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HANA med +0.65% under den senaste timmen och -23.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 208.80K.

Hana (HANA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 208.80K$ 208.80K $ 208.80K Marknadsvärde efter full utspädning $ 26.17M$ 26.17M $ 26.17M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Hana är --, med en 24h-handelsvolym på $ 208.80K. Det cirkulerande utbudet av HANA är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.17M.