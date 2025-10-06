Livepriset för AKEDO idag är 0.0011077 USD.AKE börsvärdet är 25,251,406.125 USD. Följ prisuppdateringar för AKE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för AKEDO idag är 0.0011077 USD.AKE börsvärdet är 25,251,406.125 USD. Följ prisuppdateringar för AKE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för AKEDO (AKE) idag är $ 0.0011077, med en förändring på 2.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AKE till USD är$ 0.0011077 per AKE.
AKEDO rankas för närvarande nr.723 enligt marknadsvärde på $ 25.25M, med ett cirkulerande utbud på 22.80B AKE. Under de senaste 24 timmarna handlades AKE mellan $ 0.0010539 (lägsta) och $ 0.0011693 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.003244164590350006, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000357263506855573.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AKE med +0.19% under den senaste timmen och -21.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 100.35K.
AKEDO (AKE) Marknadsinformation
No.723
$ 25.25M
$ 25.25M
$ 100.35K
$ 100.35K
$ 110.77M
$ 110.77M
22.80B
22.80B
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
22.79%
BSC
Det aktuella börsvärdet för AKEDO är $ 25.25M, med en 24h-handelsvolym på $ 100.35K. Det cirkulerande utbudet av AKE är 22.80B, med ett totalt utbud på 100000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 110.77M.
AKEDO Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0010539
$ 0.0010539
lägsta under 24-timmar
$ 0.0011693
$ 0.0011693
högsta under 24-timmar
$ 0.0010539
$ 0.0010539
$ 0.0011693
$ 0.0011693
$ 0.003244164590350006
$ 0.003244164590350006
$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573
+0.19%
+2.89%
-21.17%
-21.17%
AKEDO (AKE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för AKEDO idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000031105
+2.89%
30 dagar
$ -0.0004798
-30.23%
60 dagar
$ +0.0001898
+20.67%
90 dagar
$ +0.0009077
+453.85%
AKEDO Prisförändring idag
Idag registrerade AKE en förändring med $ +0.000031105 (+2.89%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
AKEDO 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0004798 (-30.23%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
AKEDO 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AKE med $ +0.0001898(+20.67%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
AKEDO 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0009077 (+453.85%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AKEDO (AKE)?
AI-drivna insikter som analyserar AKEDO senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar AKEDOs priser?
AKEDO (AKE) price is influenced by several key factors:
Exchange Listings: New exchange partnerships increase accessibility and trading opportunities.
Community Growth: Active user base and social media engagement influence market perception.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor sentiment.
Varför vill folk veta AKEDOs pris idag?
People want to know AKEDO (AKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Prisförutsägelse för AKEDO
AKEDO (AKE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AKE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AKEDO (AKE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på AKEDO potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som AKEDO kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AKE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AKEDO Price Prediction.
Om AKEDO
AKE (Akita Inu) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. Named after the Akita Inu dog breed from Japan, AKE is a meme-based digital asset similar to Dogecoin, but it also aims to develop its own unique ecosystem. The token is primarily used for transactions within its community, but it also serves as a symbol of the internet culture from which it originated. AKE operates on a deflationary model, meaning the total supply decreases over time, which can potentially increase the value of remaining tokens. It is also part of the larger trend of meme coins, which are cryptocurrencies that have gained popularity through internet culture and social media.
AKE (Akita Inu) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. Named after the Akita Inu dog breed from Japan, AKE is a meme-based digital asset similar to Dogecoin, but it also aims to develop its own unique ecosystem. The token is primarily used for transactions within its community, but it also serves as a symbol of the internet culture from which it originated. AKE operates on a deflationary model, meaning the total supply decreases over time, which can potentially increase the value of remaining tokens. It is also part of the larger trend of meme coins, which are cryptocurrencies that have gained popularity through internet culture and social media.
Hur man köper och investerar AKEDO
Är du redo att komma igång med AKEDO? Att köpa AKE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AKEDO. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AKEDO (AKE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 22.80B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AKEDO krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med AKEDO
Genom att äga AKEDO kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa AKEDO (AKE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.
AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.
AKEDO Resurs
För en mer djupgående förståelse av AKEDO kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om AKEDO skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AKEDO-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar AKEDO idag?
Priset för AKEDO är idag $ 0.0011077. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är AKEDO fortfarande en bra investering?
AKEDO förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AKE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för AKEDO?
AKEDO till ett värde av $ 100.35K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på AKEDO?
Livepriset för AKE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för AKEDO i den valuta du föredrar, besök AKE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för AKEDO?
Priset på AKE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AKE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AKE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om AKEDOs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer AKEDO-priset att stiga i år?
AKEDO priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för AKEDO (AKE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:03:14 (UTC+8)
AKEDO (AKE) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.