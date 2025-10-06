AKEDO Pris idag

Livepriset för AKEDO (AKE) idag är $ 0.0011077, med en förändring på 2.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AKE till USD är$ 0.0011077 per AKE.

AKEDO rankas för närvarande nr.723 enligt marknadsvärde på $ 25.25M, med ett cirkulerande utbud på 22.80B AKE. Under de senaste 24 timmarna handlades AKE mellan $ 0.0010539 (lägsta) och $ 0.0011693 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.003244164590350006, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000357263506855573.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AKE med +0.19% under den senaste timmen och -21.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 100.35K.

AKEDO (AKE) Marknadsinformation

Rank No.723 Marknadsvärde $ 25.25M$ 25.25M $ 25.25M Volym (24H) $ 100.35K$ 100.35K $ 100.35K Marknadsvärde efter full utspädning $ 110.77M$ 110.77M $ 110.77M Cirkulationsutbud 22.80B 22.80B 22.80B Maxutbud 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Totalt utbud 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Cirkulationshastighet 22.79% Offentlig blockkedja BSC

