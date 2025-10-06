BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för AKEDO idag är 0.0011077 USD.AKE börsvärdet är 25,251,406.125 USD. Följ prisuppdateringar för AKE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för AKEDO idag är 0.0011077 USD.AKE börsvärdet är 25,251,406.125 USD. Följ prisuppdateringar för AKE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om AKE

AKE prisinformation

Vad är AKE

AKE whitepaper

AKE officiell webbplats

AKE tokenomics

AKE Prisförutsägelse

AKE historik

AKE Köpguide

AKE-till-fiat valutaomvandlare

AKE spot

AKE USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

AKEDO Logotyp

AKEDO-kurs(AKE)

1 AKE-till-USD pris i realtid:

$0.0011074
$0.0011074$0.0011074
+2.89%1D
USD
AKEDO (AKE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:03:14 (UTC+8)

AKEDO Pris idag

Livepriset för AKEDO (AKE) idag är $ 0.0011077, med en förändring på 2.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AKE till USD är$ 0.0011077 per AKE.

AKEDO rankas för närvarande nr.723 enligt marknadsvärde på $ 25.25M, med ett cirkulerande utbud på 22.80B AKE. Under de senaste 24 timmarna handlades AKE mellan $ 0.0010539 (lägsta) och $ 0.0011693 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.003244164590350006, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000357263506855573.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AKE med +0.19% under den senaste timmen och -21.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 100.35K.

AKEDO (AKE) Marknadsinformation

No.723

$ 25.25M
$ 25.25M$ 25.25M

$ 100.35K
$ 100.35K$ 100.35K

$ 110.77M
$ 110.77M$ 110.77M

22.80B
22.80B 22.80B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

22.79%

BSC

Det aktuella börsvärdet för AKEDO är $ 25.25M, med en 24h-handelsvolym på $ 100.35K. Det cirkulerande utbudet av AKE är 22.80B, med ett totalt utbud på 100000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 110.77M.

AKEDO Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0010539
$ 0.0010539$ 0.0010539
lägsta under 24-timmar
$ 0.0011693
$ 0.0011693$ 0.0011693
högsta under 24-timmar

$ 0.0010539
$ 0.0010539$ 0.0010539

$ 0.0011693
$ 0.0011693$ 0.0011693

$ 0.003244164590350006
$ 0.003244164590350006$ 0.003244164590350006

$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573$ 0.000357263506855573

+0.19%

+2.89%

-21.17%

-21.17%

AKEDO (AKE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AKEDO idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000031105+2.89%
30 dagar$ -0.0004798-30.23%
60 dagar$ +0.0001898+20.67%
90 dagar$ +0.0009077+453.85%
AKEDO Prisförändring idag

Idag registrerade AKE en förändring med $ +0.000031105 (+2.89%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AKEDO 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0004798 (-30.23%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AKEDO 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AKE med $ +0.0001898(+20.67%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AKEDO 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0009077 (+453.85%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AKEDO (AKE)?

Kolla in sidan AKEDO Prishistorik nu.

AI-analys för AKEDO

AI-drivna insikter som analyserar AKEDO senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar AKEDOs priser?

AKEDO (AKE) price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact AKE prices.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and movement.

Project Development: Updates, partnerships, and technological improvements can drive price appreciation.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.

Exchange Listings: New exchange partnerships increase accessibility and trading opportunities.

Community Growth: Active user base and social media engagement influence market perception.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor sentiment.

Varför vill folk veta AKEDOs pris idag?

People want to know AKEDO (AKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för AKEDO

AKEDO (AKE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AKE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AKEDO (AKE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AKEDO potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som AKEDO kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AKE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AKEDO Price Prediction.

Om AKEDO

AKE (Akita Inu) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. Named after the Akita Inu dog breed from Japan, AKE is a meme-based digital asset similar to Dogecoin, but it also aims to develop its own unique ecosystem. The token is primarily used for transactions within its community, but it also serves as a symbol of the internet culture from which it originated. AKE operates on a deflationary model, meaning the total supply decreases over time, which can potentially increase the value of remaining tokens. It is also part of the larger trend of meme coins, which are cryptocurrencies that have gained popularity through internet culture and social media.

Hur man köper och investerar AKEDO

Är du redo att komma igång med AKEDO? Att köpa AKE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AKEDO. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AKEDO (AKE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 22.80B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AKEDO krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper AKEDO (AKE) Guide

Vad kan du göra med AKEDO

Genom att äga AKEDO kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa AKEDO (AKE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är AKEDO (AKE)

AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

AKEDO Resurs

För en mer djupgående förståelse av AKEDO kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell AKEDO webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AKEDO

Hur mycket kommer 1 AKEDO att vara värd år 2030?
Om AKEDO skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AKEDO-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:03:14 (UTC+8)

AKEDO (AKE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om AKEDO

AKE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på AKE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av AKE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla AKEDO (AKE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se AKEDO-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
AKE/USDT
$0.0011074
$0.0011074$0.0011074
+2.77%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2991
$0.2991$0.2991

+49.55%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2198
$0.2198$0.2198

+339.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017032
$0.000017032$0.000017032

+240.64%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019894
$0.0019894$0.0019894

+184.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003308
$0.00003308$0.00003308

+67.91%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001903
$0.000000001903$0.000000001903

+71.28%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för AKE-till-USD

Belopp

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0.0011077 USD