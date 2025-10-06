BörsDEX+
Livepriset för AITV idag är 0.0832 USD.AITV börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AITV till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för AITV idag är 0.0832 USD.AITV börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AITV till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

AITV-kurs(AITV)

1 AITV-till-USD pris i realtid:

AITV (AITV) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:31:23 (UTC+8)

AITV Pris idag

Livepriset för AITV (AITV) idag är $ 0.0832, med en förändring på 1.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AITV till USD är$ 0.0832 per AITV.

AITV rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AITV. Under de senaste 24 timmarna handlades AITV mellan $ 0.0832 (lägsta) och $ 0.0871 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AITV med 0.00% under den senaste timmen och -6.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.09K.

AITV (AITV) Marknadsinformation

$ 1.09K
$ 1.09K$ 1.09K

$ 83.20M
$ 83.20M$ 83.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för AITV är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.09K. Det cirkulerande utbudet av AITV är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 83.20M.

AITV Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
AITV (AITV) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AITV idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.001594-1.88%
30 dagar$ -0.0168-16.80%
60 dagar$ +0.0232+38.66%
90 dagar$ +0.0232+38.66%
AITV Prisförändring idag

Idag registrerade AITV en förändring med $ -0.001594 (-1.88%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AITV 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0168 (-16.80%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AITV 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AITV med $ +0.0232(+38.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AITV 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0232 (+38.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AITV (AITV)?

Kolla in sidan AITV Prishistorik nu.

AI-analys för AITV

AI-drivna insikter som analyserar AITV senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar AITVs priser?

AITV cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: General crypto market trends and investor confidence significantly impact AITV pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor decisions.

Competition: Performance of similar AI-focused tokens and blockchain projects affects AITV's market position.

Adoption Rate: Real-world usage and integration into applications impacts long-term value.

Varför vill folk veta AITVs pris idag?

People want to know AITV price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss on current holdings, comparing against other cryptocurrencies, and staying updated on market trends that affect their investment strategy.

Prisförutsägelse för AITV

AITV (AITV) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AITV $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AITV (AITV) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AITV potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om AITV

AITV is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is primarily designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The AITV blockchain uses a unique consensus mechanism, which combines aspects of both Proof-of-Stake and Proof-of-Work models, to validate transactions and maintain network security. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, providing an alternative to traditional financial systems. Its issuance model is based on mining, similar to Bitcoin, with a capped maximum supply to preserve its value over time. AITV's ecosystem is continually expanding, with increasing adoption in various sectors.

Hur man köper och investerar AITV

Hur man köper AITV (AITV) Guide

Vad kan du göra med AITV

Vad är AITV (AITV)

AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.

AITV Resurs

För en mer djupgående förståelse av AITV kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell AITV webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AITV

Hur mycket kommer 1 AITV att vara värd år 2030?
Om AITV skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AITV-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:31:23 (UTC+8)

AITV (AITV) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

