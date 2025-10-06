AITV Pris idag

Livepriset för AITV (AITV) idag är $ 0.0832, med en förändring på 1.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AITV till USD är$ 0.0832 per AITV.

AITV rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AITV. Under de senaste 24 timmarna handlades AITV mellan $ 0.0832 (lägsta) och $ 0.0871 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AITV med 0.00% under den senaste timmen och -6.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.09K.

AITV (AITV) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K Marknadsvärde efter full utspädning $ 83.20M$ 83.20M $ 83.20M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

