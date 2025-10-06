AITV-kurs(AITV)
Livepriset för AITV (AITV) idag är $ 0.0832, med en förändring på 1.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AITV till USD är$ 0.0832 per AITV.
AITV rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AITV. Under de senaste 24 timmarna handlades AITV mellan $ 0.0832 (lägsta) och $ 0.0871 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AITV med 0.00% under den senaste timmen och -6.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.09K.
BASE
Det aktuella börsvärdet för AITV är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.09K. Det cirkulerande utbudet av AITV är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 83.20M.
Spåra prisändringar för AITV idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.001594
|-1.88%
|30 dagar
|$ -0.0168
|-16.80%
|60 dagar
|$ +0.0232
|+38.66%
|90 dagar
|$ +0.0232
|+38.66%
Idag registrerade AITV en förändring med $ -0.001594 (-1.88%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0168 (-16.80%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AITV med $ +0.0232(+38.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0232 (+38.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AITV (AITV)?
Kolla in sidan AITV Prishistorik nu.
AI-drivna insikter som analyserar AITV senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
År 2040 skulle priset på AITV potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
AITV is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is primarily designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The AITV blockchain uses a unique consensus mechanism, which combines aspects of both Proof-of-Stake and Proof-of-Work models, to validate transactions and maintain network security. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, providing an alternative to traditional financial systems. Its issuance model is based on mining, similar to Bitcoin, with a capped maximum supply to preserve its value over time. AITV's ecosystem is continually expanding, with increasing adoption in various sectors.
AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.
För en mer djupgående förståelse av AITV kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Belopp
1 AITV = 0.0832 USD