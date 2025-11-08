Froggy Cena (FROG)
Današnja cena kriptovalute Froggy (FROG) v živo je --, s spremembo 24.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FROG v USD je -- na FROG.
Kriptovaluta Froggy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 117,361, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FROG. V zadnjih 24 urah se je FROG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je FROG premaknil +1.76% v zadnji uri in -4.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Froggy je $ 117.36K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FROG je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 117.36K.
+1.76%
+24.12%
-4.72%
-4.72%
Danes je bila sprememba cene Froggy v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Froggy v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Froggy v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Froggy v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+24.12%
|30 dni
|$ 0
|-34.97%
|60 dni
|$ 0
|-45.63%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Froggy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
The $Frog token (symbol: Frog, also referred to as Froggy) is a community driven meme token on the Sei Network, built on its EVM-compatible layer. It emphasizes transparency, organic growth, and putting the community first, with no tokens sold from the dev wallet since launch.
It was fair launched, in late 2024 and since been focused on grass roots/organic style building for long term holders
The project began gaining traction with daily engagement on X, including flash giveaways, quizzes, and calls to action for community members.
Focus on organic building, with giveaways rewarding participation (e.g., $5 in $Frog for quiz winners) and collaborations like supporting Sei meme contests. The token hit new all-time highs (ATHs) against $SEI multiple times, highlighting strong holder retention.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.