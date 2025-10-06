Današnja cena Peezy v živo je 0.000002022 USD. Spremljajte posodobitve cen PEEZY v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen PEEZY.Današnja cena Peezy v živo je 0.000002022 USD. Spremljajte posodobitve cen PEEZY v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen PEEZY.

Cena Peezy(PEEZY)

$0.000002022
Peezy (PEEZY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:55:25 (UTC+8)

Informacije o ceni Peezy (PEEZY) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

Cena Peezy (PEEZY) v realnem času je $ 0.000002022. V zadnjih 24 urah se je PEEZY trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.000001978 in najvišjo vrednostjo $ 0.000002096, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena PEEZY v vseh časov je $ 0.000017366930284222, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.000000008008476234.

Kratkoročna uspešnost PEEZY se je v zadnji uri spremenila za +0.19%, v 24 urah -0.83% in v 7 dneh -3.99%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Peezy (PEEZY)

No.2464

72.65%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Peezy je $ 618.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 99.26K. Obstoječa ponudba PEEZY je 305.65B, skupna ponudba pa znaša 359709061786. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 850.64K.

Zgodovina cen Peezy (PEEZY) v USD

Sledite spremembam cen Peezy za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00000001692-0.83%
30 dni$ -0.000000865-29.97%
60 dni$ -0.000002913-59.03%
90 dni$ -0.000003298-62.00%
Današnja sprememba cene Peezy

Danes je PEEZY zabeležil spremembo $ -0.00000001692 (-0.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Peezy

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000865 (-29.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Peezy

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PEEZY spremenil za $ -0.000002913 (-59.03%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Peezy

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000003298 (-62.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Peezy (PEEZY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Peezy.

Kaj je Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito Peezy upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost PEEZYzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o Peezy v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo Peezy nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene Peezy (USD)

Koliko bo Peezy (PEEZY) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Peezy (PEEZY) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Peezy.

Preverite napoved cene Peezy zdaj!

Tokenomika Peezy (PEEZY)

Z razumevanjem tokenomike Peezy (PEEZY) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko PEEZY zdaj!

Kako kupiti Peezy (PEEZY)

Iščete kako kupiti Peezy? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite Peezy na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

PEEZY v lokalne valute

Peezy Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Peezy razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Peezy spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Peezy

Koliko je danes vreden Peezy (PEEZY)?
Cena PEEZY v živo v USD je 0.000002022 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena PEEZY v USD?
Trenutna cena PEEZY v USD je $ 0.000002022. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Peezy?
Tržna kapitalizacija za PEEZY je $ 618.02K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok PEEZY?
Razpoložljivi obtok PEEZY je 305.65B USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini PEEZY?
PEEZY je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.000017366930284222 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena PEEZY vseh časov (ATL)?
PEEZY vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.000000008008476234 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja PEEZY?
24-urni volumen trgovanja v živo za PEEZY je $ 99.26K USD.
Bo PEEZY zrasel?
Cena PEEZY se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen PEEZY.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:55:25 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

