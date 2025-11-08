BorzaDEX+
Naoris Protocol Logotip

Cena Naoris Protocol(NAORIS)

Cena 1 NAORIS v USD v živo:

Naoris Protocol (NAORIS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:23:04 (UTC+8)

Današnja cena Naoris Protocol

Današnja cena kriptovalute Naoris Protocol (NAORIS) v živo je $ 0.03172, s spremembo 1.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NAORIS v USD je $ 0.03172 na NAORIS.

Kriptovaluta Naoris Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NAORIS. V zadnjih 24 urah se je NAORIS trgovalo med $ 0.03071 (najnižje) in $ 0.03343 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NAORIS premaknil +1.05% v zadnji uri in -34.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 114.73K.

Tržne informacije Naoris Protocol (NAORIS)

$ 114.73K
$ 114.73K$ 114.73K

$ 126.88M
$ 126.88M$ 126.88M

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Naoris Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 114.73K. Obstoječa ponudba NAORIS je --, skupna ponudba pa znaša 4000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 126.88M.

Zgodovina cene Naoris Protocol, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03071
$ 0.03071$ 0.03071
24H Nizka
$ 0.03343
$ 0.03343$ 0.03343
24H Visoka

$ 0.03071
$ 0.03071$ 0.03071

$ 0.03343
$ 0.03343$ 0.03343

+1.05%

-1.79%

-34.52%

-34.52%

Zgodovina cen Naoris Protocol (NAORIS) v USD

Sledite spremembam cen Naoris Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0005796-1.79%
30 dni$ -0.05285-62.50%
60 dni$ -0.00131-3.97%
90 dni$ -0.00503-13.69%
Današnja sprememba cene Naoris Protocol

Danes je NAORIS zabeležil spremembo $ -0.0005796 (-1.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Naoris Protocol

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05285 (-62.50%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Naoris Protocol

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NAORIS spremenil za $ -0.00131 (-3.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Naoris Protocol

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00503 (-13.69%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Naoris Protocol (NAORIS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Naoris Protocol.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Naoris Protocol

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Naoris Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Naoris Protocol?

Several key factors influence Naoris Protocol (NAORIS) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect NAORIS pricing.

Adoption & Partnerships: Enterprise adoption of Naoris cybersecurity solutions and strategic partnerships drive demand.

Technology Development: Progress in their decentralized cybersecurity platform and protocol upgrades impact value.

Token Utility: Real-world usage for security services, staking rewards, and governance participation creates demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rates, and circulation supply affect scarcity.

Regulatory Environment: Cybersecurity regulations and crypto policies influence institutional adoption.

Competition: Performance relative to other cybersecurity and DeFi protocols affects market position.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Naoris Protocol?

People want to know Naoris Protocol (NAORIS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. As a cybersecurity-focused blockchain project, NAORIS attracts investors interested in tech innovation.

Napoved cene za kriptovaluto Naoris Protocol

Napoved cene Naoris Protocol (NAORIS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NAORIS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Naoris Protocol (NAORIS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Naoris Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Naoris Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NAORIS za obdobje 2025–2026

O Naoris Protocol

NAORIS is a decentralized cybersecurity ecosystem that leverages blockchain technology to provide advanced security solutions. It is designed to create a distributed network of cybersecurity nodes, each operating independently but capable of working together to identify and mitigate threats. The NAORIS platform uses its native token, NAORIS (NAO), to incentivize participation and facilitate transactions within the ecosystem. The consensus mechanism and supply model of NAORIS are not widely known. Typical uses of NAORIS include threat detection, incident response, and cybersecurity risk management. Its unique approach to cybersecurity, combining decentralization with advanced threat intelligence, positions NAORIS as a novel solution in the blockchain and cybersecurity industries.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Naoris Protocol

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Naoris Protocol? Nakup NAORIS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Naoris Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Naoris Protocol (NAORIS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Naoris Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Naoris Protocol (NAORIS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Naoris Protocol

Z lastništvom kriptovalute Naoris Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Naoris Protocol (NAORIS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Naoris Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Naoris Protocol spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Naoris Protocol

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Naoris Protocol?
Če bi kriptovaluta Naoris Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Naoris Protocol.
Pomembne panožne novosti Naoris Protocol (NAORIS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Naoris Protocol

NAORIS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na NAORIS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami NAORIS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Naoris Protocol (NAORIS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Naoris Protocol v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
NAORIS/USDT
$0.03162
$0.03162$0.03162
-1.89%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

