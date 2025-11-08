Današnja cena Naoris Protocol

Današnja cena kriptovalute Naoris Protocol (NAORIS) v živo je $ 0.03172, s spremembo 1.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NAORIS v USD je $ 0.03172 na NAORIS.

Kriptovaluta Naoris Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NAORIS. V zadnjih 24 urah se je NAORIS trgovalo med $ 0.03071 (najnižje) in $ 0.03343 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NAORIS premaknil +1.05% v zadnji uri in -34.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 114.73K.

Tržne informacije Naoris Protocol (NAORIS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 114.73K$ 114.73K $ 114.73K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 126.88M$ 126.88M $ 126.88M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Skupna ponudba 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Naoris Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 114.73K. Obstoječa ponudba NAORIS je --, skupna ponudba pa znaša 4000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 126.88M.