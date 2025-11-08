Današnja cena kriptovalute Naoris Protocol v živo je 0.03172 USD. Tržna kapitalizacija NAORIS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NAORIS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Naoris Protocol v živo je 0.03172 USD. Tržna kapitalizacija NAORIS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz NAORIS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Naoris Protocol (NAORIS) v živo je $ 0.03172, s spremembo 1.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NAORIS v USD je $ 0.03172 na NAORIS.
Kriptovaluta Naoris Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NAORIS. V zadnjih 24 urah se je NAORIS trgovalo med $ 0.03071 (najnižje) in $ 0.03343 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je NAORIS premaknil +1.05% v zadnji uri in -34.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 114.73K.
Tržne informacije Naoris Protocol (NAORIS)
$ 114.73K
$ 126.88M
4,000,000,000
4,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Naoris Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 114.73K. Obstoječa ponudba NAORIS je --, skupna ponudba pa znaša 4000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 126.88M.
Zgodovina cene Naoris Protocol, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03071
24H Nizka
$ 0.03343
24H Visoka
$ 0.03071
$ 0.03343
--
--
+1.05%
-1.79%
-34.52%
-34.52%
Zgodovina cen Naoris Protocol (NAORIS) v USD
Sledite spremembam cen Naoris Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0005796
-1.79%
30 dni
$ -0.05285
-62.50%
60 dni
$ -0.00131
-3.97%
90 dni
$ -0.00503
-13.69%
Današnja sprememba cene Naoris Protocol
Danes je NAORIS zabeležil spremembo $ -0.0005796 (-1.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Naoris Protocol
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05285 (-62.50%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Naoris Protocol
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NAORIS spremenil za $ -0.00131 (-3.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Naoris Protocol
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00503 (-13.69%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Naoris Protocol (NAORIS) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Naoris Protocol
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Naoris Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Naoris Protocol?
Several key factors influence Naoris Protocol (NAORIS) token prices:
Regulatory Environment: Cybersecurity regulations and crypto policies influence institutional adoption.
Competition: Performance relative to other cybersecurity and DeFi protocols affects market position.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Naoris Protocol?
People want to know Naoris Protocol (NAORIS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. As a cybersecurity-focused blockchain project, NAORIS attracts investors interested in tech innovation.
Napoved cene za kriptovaluto Naoris Protocol
Napoved cene Naoris Protocol (NAORIS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NAORIS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Naoris Protocol (NAORIS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Naoris Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Naoris Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NAORIS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Naoris Protocol.
O Naoris Protocol
NAORIS is a decentralized cybersecurity ecosystem that leverages blockchain technology to provide advanced security solutions. It is designed to create a distributed network of cybersecurity nodes, each operating independently but capable of working together to identify and mitigate threats. The NAORIS platform uses its native token, NAORIS (NAO), to incentivize participation and facilitate transactions within the ecosystem. The consensus mechanism and supply model of NAORIS are not widely known. Typical uses of NAORIS include threat detection, incident response, and cybersecurity risk management. Its unique approach to cybersecurity, combining decentralization with advanced threat intelligence, positions NAORIS as a novel solution in the blockchain and cybersecurity industries.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Naoris Protocol
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Naoris Protocol? Nakup NAORIS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Naoris Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Naoris Protocol (NAORIS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Naoris Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Naoris Protocol
Z lastništvom kriptovalute Naoris Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Naoris Protocol (NAORIS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Naoris Protocol
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Naoris Protocol?
Če bi kriptovaluta Naoris Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Naoris Protocol.
Koliko je kriptovaluta Naoris Protocol vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Naoris Protocol je $ 0.03172. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Naoris Protocol še vedno dobra naložba?
Naoris Protocol ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NAORIS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Naoris Protocol?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Naoris Protocol v vrednosti $ 114.73K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Naoris Protocol?
Cena kriptovalute NAORIS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Naoris Protocol v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NAORIS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Naoris Protocol?
Na ceno NAORIS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,408.52
+1.59%
ETH
3,455.94
+4.80%
SOL
161.77
+4.09%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1085
+1.44%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NAORIS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NAORIS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Naoris Protocol gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Naoris Protocol letos rasla?
Cena kriptovalute Naoris Protocol bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Naoris Protocol (NAORIS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:23:04 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Naoris Protocol (NAORIS)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.