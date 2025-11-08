BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Bucky v živo je 0.01021 USD. Tržna kapitalizacija BUCKY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BUCKY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bucky v živo je 0.01021 USD. Tržna kapitalizacija BUCKY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BUCKY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BUCKY

Informacije o ceni BUCKY

Kaj je BUCKY

Tokenomika BUCKY

Napoved cen BUCKY

Zgodovina BUCKY

BUCKY Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute BUCKY v fiat

Spot BUCKY

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Bucky Logotip

Cena Bucky(BUCKY)

Cena 1 BUCKY v USD v živo:

$0.01021
$0.01021$0.01021
+1.49%1D
USD
Bucky (BUCKY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:46:02 (UTC+8)

Današnja cena Bucky

Današnja cena kriptovalute Bucky (BUCKY) v živo je $ 0.01021, s spremembo 1.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUCKY v USD je $ 0.01021 na BUCKY.

Kriptovaluta Bucky je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BUCKY. V zadnjih 24 urah se je BUCKY trgovalo med $ 0.00819 (najnižje) in $ 0.01388 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BUCKY premaknil -2.11% v zadnji uri in -46.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.32K.

Tržne informacije Bucky (BUCKY)

--
----

$ 60.32K
$ 60.32K$ 60.32K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Bucky je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.32K. Obstoječa ponudba BUCKY je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Bucky, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00819
$ 0.00819$ 0.00819
24H Nizka
$ 0.01388
$ 0.01388$ 0.01388
24H Visoka

$ 0.00819
$ 0.00819$ 0.00819

$ 0.01388
$ 0.01388$ 0.01388

--
----

--
----

-2.11%

+1.49%

-46.13%

-46.13%

Zgodovina cen Bucky (BUCKY) v USD

Sledite spremembam cen Bucky za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0001499+1.49%
30 dni$ -0.00587-36.51%
60 dni$ -0.01178-53.57%
90 dni$ -0.00947-48.12%
Današnja sprememba cene Bucky

Danes je BUCKY zabeležil spremembo $ +0.0001499 (+1.49%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Bucky

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00587 (-36.51%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Bucky

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BUCKY spremenil za $ -0.01178 (-53.57%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Bucky

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00947 (-48.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bucky (BUCKY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Bucky.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bucky

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bucky, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bucky?

BUCKY token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BUCKY's value.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and feature releases influence investor interest.

Social Media & Community: Online discussions, influencer opinions, and community engagement impact perception.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bucky?

People want to know Bucky (BUCKY) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment performance in real-time.

Napoved cene za kriptovaluto Bucky

Napoved cene Bucky (BUCKY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BUCKY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bucky (BUCKY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bucky lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bucky v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BUCKY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bucky.

O Bucky

BUCKY is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of BUCKY is to serve as a medium of exchange, enabling users to transfer value across the network quickly and efficiently. It also plays a significant role in the network's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of BUCKY is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and stability. BUCKY's typical uses include peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, making it an integral part of the broader digital economy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bucky

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bucky? Nakup BUCKY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bucky. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bucky (BUCKY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bucky bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Bucky (BUCKY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Bucky

Z lastništvom kriptovalute Bucky se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Bucky (BUCKY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Bucky (BUCKY)

Originating from the green, crudely drawn character “Bucky” that appeared on 4chan’s /v/ board in March 2019—an MS Paint-style variant of Pepe—Bucky has since evolved into a memecoin within the Solana ecosystem.

Bucky Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Bucky razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bucky

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bucky?
Če bi kriptovaluta Bucky rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bucky.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:46:02 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Bucky (BUCKY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Bucky

BUCKY USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BUCKY z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BUCKY USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Bucky (BUCKY) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Bucky v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BUCKY/USDT
$0.01021
$0.01021$0.01021
+1.89%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.3104
$1.3104$1.3104

+2,520.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004233
$0.00004233$0.00004233

+746.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000023000
$0.000023000$0.000023000

+283.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.22601
$0.22601$0.22601

+106.72%

0G

0G

0G

$1.535
$1.535$1.535

+47.03%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz BUCKY v USD

Znesek

BUCKY
BUCKY
USD
USD

1 BUCKY = 0.01021 USD