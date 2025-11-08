Današnja cena Bucky

Današnja cena kriptovalute Bucky (BUCKY) v živo je $ 0.01021, s spremembo 1.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUCKY v USD je $ 0.01021 na BUCKY.

Kriptovaluta Bucky je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BUCKY. V zadnjih 24 urah se je BUCKY trgovalo med $ 0.00819 (najnižje) in $ 0.01388 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BUCKY premaknil -2.11% v zadnji uri in -46.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.32K.

Tržne informacije Bucky (BUCKY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 60.32K$ 60.32K $ 60.32K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

