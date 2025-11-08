Današnja cena kriptovalute Bucky v živo je 0.01021 USD. Tržna kapitalizacija BUCKY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BUCKY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bucky v živo je 0.01021 USD. Tržna kapitalizacija BUCKY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BUCKY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Bucky (BUCKY) v živo je $ 0.01021, s spremembo 1.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUCKY v USD je $ 0.01021 na BUCKY.
Kriptovaluta Bucky je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BUCKY. V zadnjih 24 urah se je BUCKY trgovalo med $ 0.00819 (najnižje) in $ 0.01388 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BUCKY premaknil -2.11% v zadnji uri in -46.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.32K.
Tržne informacije Bucky (BUCKY)
$ 60.32K
$ 0.00
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Bucky je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.32K. Obstoječa ponudba BUCKY je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Bucky, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00819
24H Nizka
$ 0.01388
24H Visoka
$ 0.00819
$ 0.01388
-2.11%
+1.49%
-46.13%
-46.13%
Zgodovina cen Bucky (BUCKY) v USD
Sledite spremembam cen Bucky za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0001499
+1.49%
30 dni
$ -0.00587
-36.51%
60 dni
$ -0.01178
-53.57%
90 dni
$ -0.00947
-48.12%
Današnja sprememba cene Bucky
Danes je BUCKY zabeležil spremembo $ +0.0001499 (+1.49%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Bucky
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00587 (-36.51%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Bucky
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BUCKY spremenil za $ -0.01178 (-53.57%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Bucky
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00947 (-48.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bucky (BUCKY) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bucky, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bucky?
BUCKY token prices are influenced by several key factors:
Social Media & Community: Online discussions, influencer opinions, and community engagement impact perception.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bucky?
People want to know Bucky (BUCKY) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment performance in real-time.
Napoved cene za kriptovaluto Bucky
Napoved cene Bucky (BUCKY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BUCKY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bucky (BUCKY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Bucky lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bucky v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BUCKY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bucky.
O Bucky
BUCKY is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of BUCKY is to serve as a medium of exchange, enabling users to transfer value across the network quickly and efficiently. It also plays a significant role in the network's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of BUCKY is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and stability. BUCKY's typical uses include peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, making it an integral part of the broader digital economy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bucky
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bucky? Nakup BUCKY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bucky. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bucky (BUCKY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bucky bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Bucky
Z lastništvom kriptovalute Bucky se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Originating from the green, crudely drawn character “Bucky” that appeared on 4chan’s /v/ board in March 2019—an MS Paint-style variant of Pepe—Bucky has since evolved into a memecoin within the Solana ecosystem.
Bucky Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Bucky razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Bucky rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bucky.
Koliko je kriptovaluta Bucky vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Bucky je $ 0.01021. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Bucky še vedno dobra naložba?
Bucky ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BUCKY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Bucky?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Bucky v vrednosti $ 60.32K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Bucky?
Cena kriptovalute BUCKY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Bucky v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BUCKY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Bucky?
Na ceno BUCKY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,527.71
+1.71%
ETH
3,460.17
+4.93%
SOL
161.98
+4.22%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1015
+0.80%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BUCKY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BUCKY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Bucky gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Bucky letos rasla?
Cena kriptovalute Bucky bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Bucky (BUCKY).
