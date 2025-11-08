Aktuálna dnešná cena yieldbasis je 0.5368USD. Trhová kapitalizácia YB je 47,193,666.8456USD. Sledujte aktualizácie cien YB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena yieldbasis je 0.5368USD. Trhová kapitalizácia YB je 47,193,666.8456USD. Sledujte aktualizácie cien YB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena yieldbasis (YB) je $ 0.5368, s 3.67% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny YB na USD konverzný kurz je $ 0.5368 za YB.
yieldbasis sa v súčasnosti radí na #525 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 47.19M, pričom počet coinov v obehu je 87.92M YB. Počas posledných 24 hodín sa YBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.4761 (low) do $ 0.5497 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.9394352030918264, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.35919482061601.
V krátkodobom vývoji sa YB zmenilo o +0.14% za poslednú hodinu a o -4.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 687.07K.
yieldbasis (YB) informácie o trhu
No.525
$ 47.19M
$ 687.07K
$ 536.80M
87.92M
1,000,000,000
700,000,000
8.79%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia yieldbasis je $ 47.19M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 687.07K. Počet coinov v obehu YB je 87.92M, pričom celková zásoba je 700000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 536.80M.
História cien yieldbasis v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.4761
24 hod Low
$ 0.5497
24 hod High
$ 0.4761
$ 0.5497
$ 0.9394352030918264
$ 0.35919482061601
+0.14%
+3.67%
-4.90%
-4.90%
yieldbasis (YB) história cien USD
Sledujte zmeny cien yieldbasis za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.018993
+3.67%
30 dní
$ +0.1368
+34.20%
60 dní
$ +0.1368
+34.20%
90 dní
$ +0.1368
+34.20%
yieldbasis dnešná zmena ceny
Dnes YB zaznamenal zmenu o $ +0.018993 (+3.67%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
yieldbasis zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.1368 (+34.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
yieldbasis zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal YB zmenu o $ +0.1368 (+34.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
yieldbasis zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.1368 (+34.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby yieldbasis (YB)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby yieldbasis, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny yieldbasis?
Yield basis (YB) prices are influenced by several key factors:
1. Interest rates: Changes in benchmark rates directly impact yield calculations and bond valuations.
2. Credit risk: The issuer's creditworthiness affects the risk premium demanded by investors.
3. Market liquidity: Higher liquidity typically reduces yield spreads.
4. Maturity: Longer-term bonds generally carry higher yields due to duration risk.
6. Risk management - Price monitoring helps set stop-losses and manage exposure
Cenové predikcie pre yieldbasis
Cenová predikcia yieldbasis (YB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena YB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia yieldbasis (YB) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena yieldbasis mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne yieldbasis v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku YB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na yieldbasis Cenové predikcie.
Ako nakupovať a investovať yieldbasis
Ste pripravení začať s yieldbasis? Nákup YB na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom yieldbasis. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu yieldbasis (YB) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 87.92M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a yieldbasis sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s yieldbasis
Vlastníctvo yieldbasis vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je yieldbasis (YB)
YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.
yieldbasis Zdroj
Pre hlbšie pochopenie yieldbasis zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota yieldbasis rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do yieldbasis podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíyieldbasis?
Dnešná cena yieldbasis je $ 0.5368. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je yieldbasis stále dobrou investíciou?
yieldbasis zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do YB, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s yieldbasis?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo yieldbasis v hodnote $ 687.07K.
Aká je aktuálna cena yieldbasis?
Živá cena YB sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu yieldbasis vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena YB, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu yieldbasis?
Cenu YB ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,873.7
+2.05%
ETH
3,432.36
+4.09%
SOL
161.54
+3.94%
COAI
1.1835
+8.30%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre YB na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár YB/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena yieldbasis pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena yieldbasis v tomto roku?
Cena yieldbasis by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu yieldbasis (YB).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:45:23 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.