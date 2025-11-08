BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena yieldbasis je 0.5368USD. Trhová kapitalizácia YB je 47,193,666.8456USD. Sledujte aktualizácie cien YB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena yieldbasis je 0.5368USD. Trhová kapitalizácia YB je 47,193,666.8456USD. Sledujte aktualizácie cien YB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o YB

YB informácie o cene

Čo je YB

YB biela kniha

YB oficiálna webová stránka

YB tokenomika

YB predpoveď cien

YB história

YB Sprievodca nákupom

YB-na-fiat prevodník mien

YB spot

YB USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

yieldbasis Logo

yieldbasis kurz (YB)

1 YB na USD aktuálnu cenu:

$0.5365
$0.5365$0.5365
+3.67%1D
USD
yieldbasis (YB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:45:23 (UTC+8)

Dnešná cena yieldbasis

Aktuálna dnešná cena yieldbasis (YB) je $ 0.5368, s 3.67% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny YB na USD konverzný kurz je $ 0.5368 za YB.

yieldbasis sa v súčasnosti radí na #525 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 47.19M, pričom počet coinov v obehu je 87.92M YB. Počas posledných 24 hodín sa YBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.4761 (low) do $ 0.5497 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.9394352030918264, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.35919482061601.

V krátkodobom vývoji sa YB zmenilo o +0.14% za poslednú hodinu a o -4.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 687.07K.

yieldbasis (YB) informácie o trhu

No.525

$ 47.19M
$ 47.19M$ 47.19M

$ 687.07K
$ 687.07K$ 687.07K

$ 536.80M
$ 536.80M$ 536.80M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia yieldbasis je $ 47.19M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 687.07K. Počet coinov v obehu YB je 87.92M, pričom celková zásoba je 700000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 536.80M.

História cien yieldbasis v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.4761
$ 0.4761$ 0.4761
24 hod Low
$ 0.5497
$ 0.5497$ 0.5497
24 hod High

$ 0.4761
$ 0.4761$ 0.4761

$ 0.5497
$ 0.5497$ 0.5497

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

+0.14%

+3.67%

-4.90%

-4.90%

yieldbasis (YB) história cien USD

Sledujte zmeny cien yieldbasis za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.018993+3.67%
30 dní$ +0.1368+34.20%
60 dní$ +0.1368+34.20%
90 dní$ +0.1368+34.20%
yieldbasis dnešná zmena ceny

Dnes YB zaznamenal zmenu o $ +0.018993 (+3.67%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

yieldbasis zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.1368 (+34.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

yieldbasis zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal YB zmenu o $ +0.1368 (+34.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

yieldbasis zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.1368 (+34.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby yieldbasis (YB)?

Pozrite si yieldbasisstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre yieldbasis

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby yieldbasis, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny yieldbasis?

Yield basis (YB) prices are influenced by several key factors:

1. Interest rates: Changes in benchmark rates directly impact yield calculations and bond valuations.

2. Credit risk: The issuer's creditworthiness affects the risk premium demanded by investors.

3. Market liquidity: Higher liquidity typically reduces yield spreads.

4. Maturity: Longer-term bonds generally carry higher yields due to duration risk.

5. Inflation expectations: Rising inflation erodes real returns, pushing yields higher.

6. Supply and demand: Market sentiment and investor appetite affect pricing dynamics.

7. Economic conditions: GDP growth, employment data, and monetary policy influence overall yield environment.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu yieldbasis?

People want to know YieldBasis (YB) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Current price helps determine if it's a good time to buy, sell, or hold YB tokens

2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains/losses

3. Trading opportunities - Day traders and swing traders need real-time prices to execute profitable trades

4. Market analysis - Understanding price trends helps predict future movements

5. DeFi participation - YB price affects yield farming and staking reward calculations

6. Risk management - Price monitoring helps set stop-losses and manage exposure

Cenové predikcie pre yieldbasis

Cenová predikcia yieldbasis (YB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena YB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia yieldbasis (YB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena yieldbasis mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne yieldbasis v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku YB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na yieldbasis Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať yieldbasis

Ste pripravení začať s yieldbasis? Nákup YB na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom yieldbasis. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu yieldbasis (YB) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 87.92M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a yieldbasis sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť yieldbasis (YB)

Čo môžete urobiť s yieldbasis

Vlastníctvo yieldbasis vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup yieldbasis (YB) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis Zdroj

Pre hlbšie pochopenie yieldbasis zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna yieldbasis webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o yieldbasis

Akú hodnotu bude mať 1 yieldbasis v roku 2030?
Ak by hodnota yieldbasis rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do yieldbasis podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:45:23 (UTC+8)

yieldbasis (YB) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o yieldbasis

YB USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície YB s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s YB USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s yieldbasis (YB) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem yieldbasis a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
YB/USDT
$0.5365
$0.5365$0.5365
+3.67%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.11
$22.11$22.11

+121.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005414
$0.00005414$0.00005414

+982.80%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1590
$0.1590$0.1590

+218.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009905
$0.009905$0.009905

+147.62%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012110
$0.000012110$0.000012110

+101.83%

Humanity

Humanity

H

$0.23676
$0.23676$0.23676

+66.47%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

YB-na-USD kalkulačka

Suma

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.5368 USD