Aktuálna dnešná cena Vision je 0.09966USD. Trhová kapitalizácia VSN je 335,665,995.58691721918USD. Sledujte aktualizácie cien VSN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Vision Logo

Vision kurz (VSN)

1 VSN na USD aktuálnu cenu:

$0.09966
$0.09966
+3.42%1D
USD
Vision (VSN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:58 (UTC+8)

Dnešná cena Vision

Aktuálna dnešná cena Vision (VSN) je $ 0.09966, s 3.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VSN na USD konverzný kurz je $ 0.09966 za VSN.

Vision sa v súčasnosti radí na #214 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 335.67M, pričom počet coinov v obehu je 3.37B VSN. Počas posledných 24 hodín sa VSNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.09549 (low) do $ 0.10221 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.22489627050756025, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.09140693879776117.

V krátkodobom vývoji sa VSN zmenilo o -0.69% za poslednú hodinu a o -8.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 78.41K.

Vision (VSN) informácie o trhu

No.214

$ 335.67M
$ 335.67M

$ 78.41K
$ 78.41K

$ 418.57M
$ 418.57M

3.37B
3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000

4,205,661,328.5649443
4,205,661,328.5649443

80.19%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Vision je $ 335.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 78.41K. Počet coinov v obehu VSN je 3.37B, pričom celková zásoba je 4205661328.5649443. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 418.57M.

História cien Vision v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.09549
$ 0.09549
24 hod Low
$ 0.10221
$ 0.10221
24 hod High

$ 0.09549
$ 0.09549

$ 0.10221
$ 0.10221

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025

$ 0.09140693879776117
$ 0.09140693879776117

-0.69%

+3.42%

-8.32%

-8.32%

Vision (VSN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Vision za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0032957+3.42%
30 dní$ -0.01234-11.02%
60 dní$ -0.05624-36.08%
90 dní$ -0.09034-47.55%
Vision dnešná zmena ceny

Dnes VSN zaznamenal zmenu o $ +0.0032957 (+3.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Vision zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01234 (-11.02%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Vision zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VSN zmenu o $ -0.05624 (-36.08%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Vision zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.09034 (-47.55%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Vision (VSN)?

Pozrite si Visionstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Vision

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Vision, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Vision?

Vision (VSN) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact VSN pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor perception.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can drive positive price movement.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create volatility.

Competition: Performance of similar blockchain projects affects relative positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements impact price stability.

Community Growth: Active user base and ecosystem adoption contribute to long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Vision?

People want to know Vision (VSN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Vision

Cenová predikcia Vision (VSN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VSN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Vision (VSN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Vision mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Vision v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VSN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Vision Cenové predikcie.

O Vision

Vision Network (VSN) is a decentralized blockchain project that aims to build a global distributed cloud computing network. It is designed to provide a more efficient, cost-effective solution for businesses and individuals who require cloud computing resources. VSN operates using a Proof of Contribution consensus mechanism, which rewards users for contributing their idle computing resources to the network. The network's native token, VSN, is used to facilitate transactions within the ecosystem, including payment for cloud computing services. Vision Network's broader goal is to democratize access to cloud computing, making it more accessible and affordable for users worldwide.

Ako nakupovať a investovať Vision

Ste pripravení začať s Vision? Nákup VSN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Vision. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Vision (VSN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 3.37B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Vision sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Vision

Vlastníctvo Vision vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Vision (VSN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Vision zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Vision webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Vision

Akú hodnotu bude mať 1 Vision v roku 2030?
Ak by hodnota Vision rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Vision podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:58 (UTC+8)

Vision (VSN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
VSN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície VSN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s VSN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Vision (VSN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Vision a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
VSN/USDT
$0.09966
$0.09966
+3.43%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.39

$0.00006526

$0.009795

$0.000011700

$0.19222

$0.19978

