Aktuálna dnešná cena Vision je 0.09966USD. Trhová kapitalizácia VSN je 335,665,995.58691721918USD. Sledujte aktualizácie cien VSN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Vision je 0.09966USD. Trhová kapitalizácia VSN je 335,665,995.58691721918USD. Sledujte aktualizácie cien VSN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Vision sa v súčasnosti radí na #214 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 335.67M, pričom počet coinov v obehu je 3.37B VSN. Počas posledných 24 hodín sa VSNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.09549 (low) do $ 0.10221 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.22489627050756025, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.09140693879776117.
V krátkodobom vývoji sa VSN zmenilo o -0.69% za poslednú hodinu a o -8.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 78.41K.
Vision (VSN) informácie o trhu
No.214
$ 335.67M
$ 78.41K
$ 418.57M
3.37B
4,200,000,000
4,205,661,328.5649443
80.19%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Vision je $ 335.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 78.41K. Počet coinov v obehu VSN je 3.37B, pričom celková zásoba je 4205661328.5649443. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 418.57M.
História cien Vision v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.09549
24 hod Low
$ 0.10221
24 hod High
$ 0.09549
$ 0.10221
$ 0.22489627050756025
$ 0.09140693879776117
-0.69%
+3.42%
-8.32%
-8.32%
Vision (VSN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Vision za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0032957
+3.42%
30 dní
$ -0.01234
-11.02%
60 dní
$ -0.05624
-36.08%
90 dní
$ -0.09034
-47.55%
Vision dnešná zmena ceny
Dnes VSN zaznamenal zmenu o $ +0.0032957 (+3.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Vision zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01234 (-11.02%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Vision zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VSN zmenu o $ -0.05624 (-36.08%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Vision zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.09034 (-47.55%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Vision (VSN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Vision, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Vision?
Vision (VSN) prices are influenced by several key factors:
Community Growth: Active user base and ecosystem adoption contribute to long-term value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Vision?
People want to know Vision (VSN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Vision
Cenová predikcia Vision (VSN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VSN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Vision (VSN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Vision mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Vision v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VSN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Vision Cenové predikcie.
O Vision
Vision Network (VSN) is a decentralized blockchain project that aims to build a global distributed cloud computing network. It is designed to provide a more efficient, cost-effective solution for businesses and individuals who require cloud computing resources. VSN operates using a Proof of Contribution consensus mechanism, which rewards users for contributing their idle computing resources to the network. The network's native token, VSN, is used to facilitate transactions within the ecosystem, including payment for cloud computing services. Vision Network's broader goal is to democratize access to cloud computing, making it more accessible and affordable for users worldwide.
Ako nakupovať a investovať Vision
Ste pripravení začať s Vision? Nákup VSN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Vision. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Vision (VSN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 3.37B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Vision sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Vision
Vlastníctvo Vision vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Vision (VSN)
Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.
Vision Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Vision zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Vision rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Vision podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíVision?
Dnešná cena Vision je $ 0.09966. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Vision stále dobrou investíciou?
Vision zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do VSN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Vision?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Vision v hodnote $ 78.41K.
Aká je aktuálna cena Vision?
Živá cena VSN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Vision vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena VSN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Vision?
Cenu VSN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre VSN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár VSN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Vision pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Vision v tomto roku?
Cena Vision by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Vision (VSN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:58 (UTC+8)
Vision (VSN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.