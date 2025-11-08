BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Trading Payment je 0.07314USD. Trhová kapitalizácia TPTU je --USD. Sledujte aktualizácie cien TPTU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Trading Payment (TPTU) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:47 (UTC+8)

Dnešná cena Trading Payment

Aktuálna dnešná cena Trading Payment (TPTU) je $ 0.07314, s 0.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TPTU na USD konverzný kurz je $ 0.07314 za TPTU.

Trading Payment sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TPTU. Počas posledných 24 hodín sa TPTUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.07187 (low) do $ 0.07384 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TPTU zmenilo o -0.43% za poslednú hodinu a o -18.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.81K.

Trading Payment (TPTU) informácie o trhu

$ 59.81K
$ 59.81K$ 59.81K

$ 438.84K
$ 438.84K$ 438.84K

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Aktuálna trhová kapitalizácia Trading Payment je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.81K. Počet coinov v obehu TPTU je --, pričom celková zásoba je 6000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 438.84K.

História cien Trading Payment v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187
24 hod Low
$ 0.07384
$ 0.07384$ 0.07384
24 hod High

$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187

$ 0.07384
$ 0.07384$ 0.07384

-0.43%

-0.24%

-18.74%

-18.74%

Trading Payment (TPTU) história cien USD

Sledujte zmeny cien Trading Payment za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0001759-0.24%
30 dní$ -0.75186-91.14%
60 dní$ -1.08086-93.67%
90 dní$ -1.03786-93.42%
Trading Payment dnešná zmena ceny

Dnes TPTU zaznamenal zmenu o $ -0.0001759 (-0.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Trading Payment zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.75186 (-91.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Trading Payment zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TPTU zmenu o $ -1.08086 (-93.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Trading Payment zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -1.03786 (-93.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Trading Payment (TPTU)?

Pozrite si Trading Paymentstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Trading Payment

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Trading Payment, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Trading Payment?

Trading Payment (TPTU) prices are influenced by several key factors:

Supply and demand dynamics drive core price movements. Market sentiment and investor confidence significantly impact trading volume and price volatility.

Regulatory developments and government policies toward cryptocurrencies affect adoption rates. Technological updates, partnerships, and platform improvements influence utility value.

Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin price movements create correlation effects. Trading volume on exchanges determines liquidity levels.

Media coverage and social media sentiment shape public perception. Macroeconomic factors like inflation and interest rates impact risk appetite for digital assets.

Competition from similar payment tokens affects market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Trading Payment?

People want to know Trading Payment (TPTU) price today for several key reasons: making informed investment decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track profits/losses, and execute strategic moves in the volatile crypto market.

Cenové predikcie pre Trading Payment

Cenová predikcia Trading Payment (TPTU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TPTU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Trading Payment (TPTU) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Trading Payment mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Trading Payment zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Trading Payment webová stránka
Prieskumník blokov

