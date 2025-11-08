Aktuálna dnešná cena Trading Payment je 0.07314USD. Trhová kapitalizácia TPTU je --USD. Sledujte aktualizácie cien TPTU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Trading Payment je 0.07314USD. Trhová kapitalizácia TPTU je --USD. Sledujte aktualizácie cien TPTU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Trading Payment (TPTU) je $ 0.07314, s 0.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TPTU na USD konverzný kurz je $ 0.07314 za TPTU.
Trading Payment sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TPTU. Počas posledných 24 hodín sa TPTUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.07187 (low) do $ 0.07384 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TPTU zmenilo o -0.43% za poslednú hodinu a o -18.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.81K.
Trading Payment (TPTU) informácie o trhu
--
----
$ 59.81K
$ 59.81K$ 59.81K
$ 438.84K
$ 438.84K$ 438.84K
--
----
6,000,000
6,000,000 6,000,000
SMART
Aktuálna trhová kapitalizácia Trading Payment je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.81K. Počet coinov v obehu TPTU je --, pričom celková zásoba je 6000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 438.84K.
História cien Trading Payment v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187
24 hod Low
$ 0.07384
$ 0.07384$ 0.07384
24 hod High
$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187
$ 0.07384
$ 0.07384$ 0.07384
--
----
--
----
-0.43%
-0.24%
-18.74%
-18.74%
Trading Payment (TPTU) história cien USD
Sledujte zmeny cien Trading Payment za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0001759
-0.24%
30 dní
$ -0.75186
-91.14%
60 dní
$ -1.08086
-93.67%
90 dní
$ -1.03786
-93.42%
Trading Payment dnešná zmena ceny
Dnes TPTU zaznamenal zmenu o $ -0.0001759 (-0.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Trading Payment zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.75186 (-91.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Trading Payment zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TPTU zmenu o $ -1.08086 (-93.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Trading Payment zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -1.03786 (-93.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Trading Payment (TPTU)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Trading Payment, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Trading Payment?
Trading Payment (TPTU) prices are influenced by several key factors:
Supply and demand dynamics drive core price movements. Market sentiment and investor confidence significantly impact trading volume and price volatility.
Regulatory developments and government policies toward cryptocurrencies affect adoption rates. Technological updates, partnerships, and platform improvements influence utility value.
Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin price movements create correlation effects. Trading volume on exchanges determines liquidity levels.
Media coverage and social media sentiment shape public perception. Macroeconomic factors like inflation and interest rates impact risk appetite for digital assets.
Competition from similar payment tokens affects market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Trading Payment?
People want to know Trading Payment (TPTU) price today for several key reasons: making informed investment decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track profits/losses, and execute strategic moves in the volatile crypto market.
Cenové predikcie pre Trading Payment
Cenová predikcia Trading Payment (TPTU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TPTU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Trading Payment (TPTU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Trading Payment mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Trading Payment v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TPTU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Trading Payment Cenové predikcie.
O Trading Payment
TPTU is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary function being to facilitate transactions within its ecosystem. It is designed to provide a secure and efficient method of transferring value, utilizing blockchain technology to ensure transparency and immutability of transactions. TPTU's consensus mechanism is based on proof-of-stake, a model that is generally considered to be more energy-efficient than the traditional proof-of-work system. The supply of TPTU is regulated through a predetermined issuance model, which aims to maintain a balanced economy within the network. Typical uses of TPTU include payments for services within its ecosystem, as well as participation in governance decisions, reflecting its dual role as both a currency and a governance token.
Čo je Trading Payment (TPTU)
Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.
Trading Payment Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Trading Payment zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Trading Payment
Akú hodnotu bude mať 1 Trading Payment v roku 2030?
Ak by hodnota Trading Payment rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Trading Payment podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTrading Payment?
Dnešná cena Trading Payment je $ 0.07314. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Trading Payment stále dobrou investíciou?
Trading Payment zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TPTU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Trading Payment?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Trading Payment v hodnote $ 59.81K.
Aká je aktuálna cena Trading Payment?
Živá cena TPTU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Trading Payment vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TPTU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Trading Payment?
Cenu TPTU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TPTU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TPTU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Trading Payment pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Trading Payment v tomto roku?
Cena Trading Payment by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Trading Payment (TPTU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:47 (UTC+8)
Trading Payment (TPTU) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
