BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena TCOM Global je 0.05976USD. Trhová kapitalizácia TCOM je --USD. Sledujte aktualizácie cien TCOM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena TCOM Global je 0.05976USD. Trhová kapitalizácia TCOM je --USD. Sledujte aktualizácie cien TCOM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o TCOM

TCOM informácie o cene

Čo je TCOM

TCOM oficiálna webová stránka

TCOM tokenomika

TCOM predpoveď cien

TCOM história

TCOM Sprievodca nákupom

TCOM-na-fiat prevodník mien

TCOM spot

TCOM USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

TCOM Global Logo

TCOM Global kurz (TCOM)

1 TCOM na USD aktuálnu cenu:

$0.05976
$0.05976$0.05976
-0.96%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:31 (UTC+8)

Dnešná cena TCOM Global

Aktuálna dnešná cena TCOM Global (TCOM) je $ 0.05976, s 0.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TCOM na USD konverzný kurz je $ 0.05976 za TCOM.

TCOM Global sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TCOM. Počas posledných 24 hodín sa TCOMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05976 (low) do $ 0.0623 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TCOM zmenilo o -0.67% za poslednú hodinu a o +23.98% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 134.64K.

TCOM Global (TCOM) informácie o trhu

--
----

$ 134.64K
$ 134.64K$ 134.64K

$ 59.76M
$ 59.76M$ 59.76M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia TCOM Global je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 134.64K. Počet coinov v obehu TCOM je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 59.76M.

História cien TCOM Global v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05976
$ 0.05976$ 0.05976
24 hod Low
$ 0.0623
$ 0.0623$ 0.0623
24 hod High

$ 0.05976
$ 0.05976$ 0.05976

$ 0.0623
$ 0.0623$ 0.0623

--
----

--
----

-0.67%

-0.96%

+23.98%

+23.98%

TCOM Global (TCOM) história cien USD

Sledujte zmeny cien TCOM Global za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0005793-0.96%
30 dní$ +0.0361+152.57%
60 dní$ +0.04329+262.84%
90 dní$ +0.03976+198.80%
TCOM Global dnešná zmena ceny

Dnes TCOM zaznamenal zmenu o $ -0.0005793 (-0.96%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

TCOM Global zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0361 (+152.57%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

TCOM Global zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TCOM zmenu o $ +0.04329 (+262.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

TCOM Global zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.03976 (+198.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TCOM Global (TCOM)?

Pozrite si TCOM Globalstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre TCOM Global

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TCOM Global, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny TCOM Global?

Several key factors influence TCOM Global (TCOM) stock prices:

1. Travel demand trends - Domestic and international tourism recovery affects booking volumes
2. Revenue performance - Quarterly earnings, booking growth, and profit margins
3. Chinese market conditions - Economic growth, travel restrictions, and consumer spending
4. Competition - Market share battles with other travel platforms
5. Regulatory changes - Government policies affecting travel and tech companies
6. Global events - Pandemics, geopolitical tensions impacting travel
7. Currency fluctuations - USD/CNY exchange rates
8. Market sentiment - Investor confidence in Chinese stocks and travel sector recovery

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TCOM Global?

People want to know TCOM Global price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment value. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre TCOM Global

Cenová predikcia TCOM Global (TCOM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TCOM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TCOM Global (TCOM) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena TCOM Global mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TCOM Global v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TCOM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TCOM Global Cenové predikcie.

O TCOM Global

Tokenomy (TCOM) is a cryptocurrency that serves as the native utility token of the Tokenomy platform, a global value creation and distribution network. The platform provides a marketplace for valuable tokens to be listed and traded on the blockchain. TCOM is used for a variety of purposes within the Tokenomy ecosystem, including payment for transaction fees, participation in token sales, and access to premium features. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, encouraging holders to participate in network security. As a key component of the Tokenomy platform, TCOM plays a crucial role in facilitating tokenization and value exchange in the blockchain space.

Ako nakupovať a investovať TCOM Global

Ste pripravení začať s TCOM Global? Nákup TCOM na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom TCOM Global. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu TCOM Global (TCOM) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a TCOM Global sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť TCOM Global (TCOM)

Čo môžete urobiť s TCOM Global

Vlastníctvo TCOM Global vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup TCOM Global (TCOM) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global Zdroj

Pre hlbšie pochopenie TCOM Global zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna TCOM Global webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o TCOM Global

Akú hodnotu bude mať 1 TCOM Global v roku 2030?
Ak by hodnota TCOM Global rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TCOM Global podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:31 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o TCOM Global

TCOM USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TCOM s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TCOM USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s TCOM Global (TCOM) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem TCOM Global a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
TCOM/USDT
$0.05976
$0.05976$0.05976
-1.05%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.72
$22.72$22.72

+127.20%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006650
$0.00006650$0.00006650

+1,230.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009853
$0.009853$0.009853

+146.32%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011021
$0.000011021$0.000011021

+83.68%

Flux

Flux

FLUX

$0.19394
$0.19394$0.19394

+77.38%

Humanity

Humanity

H

$0.20023
$0.20023$0.20023

+40.78%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

TCOM-na-USD kalkulačka

Suma

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.05976 USD