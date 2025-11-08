Aktuálna dnešná cena POLYX je 0.079USD. Trhová kapitalizácia POLYX je --USD. Sledujte aktualizácie cien POLYX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena POLYX je 0.079USD. Trhová kapitalizácia POLYX je --USD. Sledujte aktualizácie cien POLYX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena POLYX (POLYX) je $ 0.079, s 8.66% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny POLYX na USD konverzný kurz je $ 0.079 za POLYX.
POLYX sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- POLYX. Počas posledných 24 hodín sa POLYXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0687 (low) do $ 0.0796 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa POLYX zmenilo o -0.51% za poslednú hodinu a o -2.95% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.84K.
POLYX (POLYX) informácie o trhu
--
----
$ 1.84K
$ 1.84K$ 1.84K
$ 94.64M
$ 94.64M$ 94.64M
--
----
1,197,990,594
1,197,990,594 1,197,990,594
POLYMESH
Aktuálna trhová kapitalizácia POLYX je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.84K. Počet coinov v obehu POLYX je --, pričom celková zásoba je 1197990594. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 94.64M.
História cien POLYX v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0687
$ 0.0687$ 0.0687
24 hod Low
$ 0.0796
$ 0.0796$ 0.0796
24 hod High
$ 0.0687
$ 0.0687$ 0.0687
$ 0.0796
$ 0.0796$ 0.0796
--
----
--
----
-0.51%
+8.66%
-2.95%
-2.95%
POLYX (POLYX) história cien USD
Sledujte zmeny cien POLYX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.006296
+8.66%
30 dní
$ -0.0374
-32.14%
60 dní
$ +0.019
+31.66%
90 dní
$ +0.019
+31.66%
POLYX dnešná zmena ceny
Dnes POLYX zaznamenal zmenu o $ +0.006296 (+8.66%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
POLYX zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0374 (-32.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
POLYX zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal POLYX zmenu o $ +0.019 (+31.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
POLYX zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.019 (+31.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby POLYX (POLYX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby POLYX, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny POLYX?
POLYX prices are influenced by several key factors:
1. Adoption and Usage: Real-world implementation of Polymesh blockchain for security tokens drives demand.
2. Regulatory Environment: Compliance-focused nature makes it sensitive to securities regulations globally.
People want to know POLYX price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance 3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. DeFi activities - Users need accurate pricing for staking, lending, or liquidity provision 6. Tax calculations - Real-time values help calculate gains, losses, and reporting requirements
POLYX price volatility makes regular monitoring essential for active participants.
Cenové predikcie pre POLYX
Cenová predikcia POLYX (POLYX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena POLYX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia POLYX (POLYX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena POLYX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne POLYX v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku POLYX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na POLYX Cenové predikcie.
O POLYX
POLYX is a native utility token of the Polymath network, a blockchain-based system designed to simplify the process of creating, issuing, and managing security tokens. The Polymath platform aims to provide a bridge between financial securities and blockchain, making it easier for businesses to issue security tokens in a regulatory-compliant manner. POLYX is used within the Polymath ecosystem to pay for transactions and services, incentivize participation, and access certain features of the platform. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply, with issuance details outlined in the Polymath whitepaper. As a key component of the Polymath network, POLYX plays a crucial role in facilitating the platform's goal of bringing securities into the blockchain era.
Ako nakupovať a investovať POLYX
Ste pripravení začať s POLYX? Nákup POLYX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom POLYX. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu POLYX (POLYX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a POLYX sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s POLYX
Vlastníctvo POLYX vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je POLYX (POLYX)
Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.
POLYX Zdroj
Pre hlbšie pochopenie POLYX zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota POLYX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do POLYX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPOLYX?
Dnešná cena POLYX je $ 0.079. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je POLYX stále dobrou investíciou?
POLYX zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do POLYX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s POLYX?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo POLYX v hodnote $ 1.84K.
Aká je aktuálna cena POLYX?
Živá cena POLYX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu POLYX vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena POLYX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu POLYX?
Cenu POLYX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,247.04
+2.42%
ETH
3,440.78
+4.34%
SOL
163.99
+5.52%
COAI
1.2117
+10.89%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre POLYX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár POLYX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena POLYX pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena POLYX v tomto roku?
Cena POLYX by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu POLYX (POLYX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:13 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.