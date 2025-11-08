BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena POLYX je 0.079USD. Trhová kapitalizácia POLYX je --USD. Sledujte aktualizácie cien POLYX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

POLYX Logo

POLYX kurz (POLYX)

1 POLYX na USD aktuálnu cenu:

$0.079
+8.66%1D
USD
POLYX (POLYX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:13 (UTC+8)

Dnešná cena POLYX

Aktuálna dnešná cena POLYX (POLYX) je $ 0.079, s 8.66% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny POLYX na USD konverzný kurz je $ 0.079 za POLYX.

POLYX sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- POLYX. Počas posledných 24 hodín sa POLYXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0687 (low) do $ 0.0796 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa POLYX zmenilo o -0.51% za poslednú hodinu a o -2.95% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.84K.

POLYX (POLYX) informácie o trhu

$ 1.84K
$ 94.64M
--
1,197,990,594
POLYMESH

Aktuálna trhová kapitalizácia POLYX je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.84K. Počet coinov v obehu POLYX je --, pričom celková zásoba je 1197990594. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 94.64M.

História cien POLYX v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0687
24 hod Low
$ 0.0796
24 hod High

$ 0.0687
$ 0.0796
--
--
-0.51%

+8.66%

-2.95%

-2.95%

POLYX (POLYX) história cien USD

Sledujte zmeny cien POLYX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.006296+8.66%
30 dní$ -0.0374-32.14%
60 dní$ +0.019+31.66%
90 dní$ +0.019+31.66%
POLYX dnešná zmena ceny

Dnes POLYX zaznamenal zmenu o $ +0.006296 (+8.66%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

POLYX zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0374 (-32.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

POLYX zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal POLYX zmenu o $ +0.019 (+31.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

POLYX zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.019 (+31.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby POLYX (POLYX)?

Pozrite si POLYXstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre POLYX

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby POLYX, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny POLYX?

POLYX prices are influenced by several key factors:

1. Adoption and Usage: Real-world implementation of Polymesh blockchain for security tokens drives demand.

2. Regulatory Environment: Compliance-focused nature makes it sensitive to securities regulations globally.

3. Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect pricing.

4. Token Utility: POLYX is required for network fees, staking, and governance, creating utility-based demand.

5. Institutional Partnerships: Collaborations with financial institutions and enterprises boost adoption.

6. Network Activity: Transaction volume and active users on Polymesh platform.

7. Competition: Performance relative to other blockchain platforms targeting institutional markets.

8. Supply Dynamics: Token distribution, staking rates, and circulation affect price pressure.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu POLYX?

People want to know POLYX price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance
3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. DeFi activities - Users need accurate pricing for staking, lending, or liquidity provision
6. Tax calculations - Real-time values help calculate gains, losses, and reporting requirements

POLYX price volatility makes regular monitoring essential for active participants.

Cenové predikcie pre POLYX

Cenová predikcia POLYX (POLYX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena POLYX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia POLYX (POLYX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena POLYX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O POLYX

POLYX is a native utility token of the Polymath network, a blockchain-based system designed to simplify the process of creating, issuing, and managing security tokens. The Polymath platform aims to provide a bridge between financial securities and blockchain, making it easier for businesses to issue security tokens in a regulatory-compliant manner. POLYX is used within the Polymath ecosystem to pay for transactions and services, incentivize participation, and access certain features of the platform. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply, with issuance details outlined in the Polymath whitepaper. As a key component of the Polymath network, POLYX plays a crucial role in facilitating the platform's goal of bringing securities into the blockchain era.

Ako nakupovať a investovať POLYX

Ste pripravení začať s POLYX? Nákup POLYX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom POLYX. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu POLYX (POLYX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a POLYX sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je POLYX (POLYX)

Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.

POLYX Zdroj

Pre hlbšie pochopenie POLYX zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna POLYX webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o POLYX

Akú hodnotu bude mať 1 POLYX v roku 2030?
Ak by hodnota POLYX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do POLYX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:13 (UTC+8)

POLYX (POLYX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o POLYX

POLYX USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície POLYX s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s POLYX USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s POLYX (POLYX) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem POLYX a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
POLYX/USDT
$0.079
$0.079$0.079
+8.66%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

