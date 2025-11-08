BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena LINEA je 0.01256USD. Trhová kapitalizácia LINEA je 194,455,776.996USD. Sledujte aktualizácie cien LINEA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.01256
+3.80%1D
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:45 (UTC+8)

Dnešná cena LINEA

Aktuálna dnešná cena LINEA (LINEA) je $ 0.01256, s 3.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LINEA na USD konverzný kurz je $ 0.01256 za LINEA.

LINEA sa v súčasnosti radí na #184 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 194.46M, pričom počet coinov v obehu je 15.48B LINEA. Počas posledných 24 hodín sa LINEAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01103 (low) do $ 0.0127 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04657278430753583, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.007196492054667389.

V krátkodobom vývoji sa LINEA zmenilo o -0.16% za poslednú hodinu a o -0.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.96M.

LINEA (LINEA) informácie o trhu

No.184

$ 194.46M
$ 1.96M
$ 904.45M
15.48B
72,009,990,000
72,009,990,000
21.50%

0.01%

LINEA

Aktuálna trhová kapitalizácia LINEA je $ 194.46M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.96M. Počet coinov v obehu LINEA je 15.48B, pričom celková zásoba je 72009990000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 904.45M.

História cien LINEA v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01103
24 hod Low
$ 0.0127
24 hod High

$ 0.01103
$ 0.0127
$ 0.04657278430753583
$ 0.007196492054667389
-0.16%

+3.80%

-0.32%

-0.32%

LINEA (LINEA) história cien USD

Sledujte zmeny cien LINEA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0004598+3.80%
30 dní$ -0.01392-52.57%
60 dní$ +0.00756+151.20%
90 dní$ +0.00756+151.20%
LINEA dnešná zmena ceny

Dnes LINEA zaznamenal zmenu o $ +0.0004598 (+3.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

LINEA zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01392 (-52.57%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

LINEA zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LINEA zmenu o $ +0.00756 (+151.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

LINEA zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00756 (+151.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby LINEA (LINEA)?

Pozrite si LINEAstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre LINEA

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby LINEA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny LINEA?

LINEA token prices are influenced by several key factors:

Network Adoption: Usage of Linea's Layer 2 scaling solution affects demand for LINEA tokens.

Ethereum Ecosystem: As an Ethereum L2, LINEA correlates with ETH performance and network congestion.

DeFi Integration: Partnerships and integrations with DeFi protocols drive utility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu LINEA?

People want to know LINEA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Cenové predikcie pre LINEA

Cenová predikcia LINEA (LINEA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LINEA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia LINEA (LINEA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena LINEA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne LINEA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LINEA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na LINEA Cenové predikcie.

O LINEA

LINEA is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is primarily used as a utility token within the Linea Network, a decentralized platform that aims to provide a comprehensive solution for data management and monetization. The network leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of data, offering a range of services including data storage, sharing, and analysis. LINEA tokens are used to facilitate transactions within the network, incentivize user participation, and govern the platform through a decentralized voting mechanism. The supply of LINEA tokens is fixed, with issuance occurring through a combination of public sales and reward mechanisms.

Ako nakupovať a investovať LINEA

Ste pripravení začať s LINEA? Nákup LINEA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom LINEA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu LINEA (LINEA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 15.48B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a LINEA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s LINEA

Vlastníctvo LINEA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup LINEA (LINEA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA Zdroj

Pre hlbšie pochopenie LINEA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna LINEA webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o LINEA

Akú hodnotu bude mať 1 LINEA v roku 2030?
Ak by hodnota LINEA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do LINEA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:45 (UTC+8)

LINEA (LINEA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

LINEA USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície LINEA s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s LINEA USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s LINEA (LINEA) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem LINEA a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
LINEA/USDC
$0.01253
+3.55%
0.00% (USDT)
LINEA/USDT
$0.01256
+3.80%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$22.17
$0.00006802
$0.009719
$0.20596
$0.000010929
$0.20699
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

