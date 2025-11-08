Aktuálna dnešná cena Bitlight Labs je 1.5372USD. Trhová kapitalizácia LIGHT je 66,187,177.3584USD. Sledujte aktualizácie cien LIGHT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Bitlight Labs je 1.5372USD. Trhová kapitalizácia LIGHT je 66,187,177.3584USD. Sledujte aktualizácie cien LIGHT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Bitlight Labs (LIGHT) je $ 1.5372, s 3.22% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LIGHT na USD konverzný kurz je $ 1.5372 za LIGHT.
Bitlight Labs sa v súčasnosti radí na #389 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 66.19M, pričom počet coinov v obehu je 43.06M LIGHT. Počas posledných 24 hodín sa LIGHTobchodovalo v rozmedzí od $ 1.5197 (low) do $ 1.6828 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.619557835411834, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.5392876430024418.
V krátkodobom vývoji sa LIGHT zmenilo o -2.45% za poslednú hodinu a o -19.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 138.55K.
Bitlight Labs (LIGHT) informácie o trhu
No.389
$ 66.19M
$ 138.55K
$ 645.62M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Bitlight Labs je $ 66.19M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 138.55K. Počet coinov v obehu LIGHT je 43.06M, pričom celková zásoba je 420000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 645.62M.
História cien Bitlight Labs v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.5197
24 hod Low
$ 1.6828
24 hod High
$ 1.5197
$ 1.6828
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
-2.45%
-3.21%
-19.86%
-19.86%
Bitlight Labs (LIGHT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Bitlight Labs za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.051198
-3.21%
30 dní
$ +0.5931
+62.82%
60 dní
$ +1.4372
+1,437.20%
90 dní
$ +1.4372
+1,437.20%
Bitlight Labs dnešná zmena ceny
Dnes LIGHT zaznamenal zmenu o $ -0.051198 (-3.21%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Bitlight Labs zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.5931 (+62.82%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Bitlight Labs zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LIGHT zmenu o $ +1.4372 (+1,437.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Bitlight Labs zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +1.4372 (+1,437.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bitlight Labs (LIGHT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bitlight Labs, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Bitlight Labs?
Several key factors influence Bitlight Labs (LIGHT) token prices:
Competition: Performance relative to similar blockchain projects impacts market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bitlight Labs?
People want to know Bitlight Labs (LIGHT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Bitlight Labs
Cenová predikcia Bitlight Labs (LIGHT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LIGHT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bitlight Labs (LIGHT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Bitlight Labs mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bitlight Labs v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LIGHT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bitlight Labs Cenové predikcie.
O Bitlight Labs
LIGHT (Lightcoin) is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized peer-to-peer network similar to Bitcoin. It was designed with the primary purpose of facilitating instant payments across the globe without the need for a central authority. LIGHT uses a proof-of-work consensus mechanism and implements a supply cap to control the issuance of new coins. It is typically used for online transactions, offering a fast, secure, and low-cost alternative to traditional payment methods. The LIGHT network also supports the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy smart contracts.
Ako nakupovať a investovať Bitlight Labs
Ste pripravení začať s Bitlight Labs? Nákup LIGHT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Bitlight Labs. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Bitlight Labs (LIGHT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 43.06M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Bitlight Labs sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Bitlight Labs
Vlastníctvo Bitlight Labs vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Bitlight Labs (LIGHT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Bitlight Labs
Akú hodnotu bude mať 1 Bitlight Labs v roku 2030?
Ak by hodnota Bitlight Labs rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bitlight Labs podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBitlight Labs?
Dnešná cena Bitlight Labs je $ 1.5372. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Bitlight Labs stále dobrou investíciou?
Bitlight Labs zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LIGHT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Bitlight Labs?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Bitlight Labs v hodnote $ 138.55K.
Aká je aktuálna cena Bitlight Labs?
Živá cena LIGHT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Bitlight Labs vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LIGHT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Bitlight Labs?
Cenu LIGHT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,343.38
+2.52%
ETH
3,448.23
+4.57%
SOL
164.24
+5.68%
COAI
1.1941
+9.27%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LIGHT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LIGHT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Bitlight Labs pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Bitlight Labs v tomto roku?
Cena Bitlight Labs by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Bitlight Labs (LIGHT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:23 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.