Aktuálna dnešná cena Bitlight Labs je 1.5372USD. Trhová kapitalizácia LIGHT je 66,187,177.3584USD. Sledujte aktualizácie cien LIGHT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o LIGHT

LIGHT informácie o cene

Čo je LIGHT

LIGHT biela kniha

LIGHT oficiálna webová stránka

LIGHT tokenomika

LIGHT predpoveď cien

LIGHT história

LIGHT Sprievodca nákupom

LIGHT-na-fiat prevodník mien

LIGHT spot

LIGHT USDT-M futures

Bitlight Labs Logo

Bitlight Labs kurz (LIGHT)

1 LIGHT na USD aktuálnu cenu:

$1.5388
$1.5388
-3.22%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:23 (UTC+8)

Dnešná cena Bitlight Labs

Aktuálna dnešná cena Bitlight Labs (LIGHT) je $ 1.5372, s 3.22% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LIGHT na USD konverzný kurz je $ 1.5372 za LIGHT.

Bitlight Labs sa v súčasnosti radí na #389 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 66.19M, pričom počet coinov v obehu je 43.06M LIGHT. Počas posledných 24 hodín sa LIGHTobchodovalo v rozmedzí od $ 1.5197 (low) do $ 1.6828 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.619557835411834, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.5392876430024418.

V krátkodobom vývoji sa LIGHT zmenilo o -2.45% za poslednú hodinu a o -19.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 138.55K.

Bitlight Labs (LIGHT) informácie o trhu

No.389

$ 66.19M
$ 66.19M

$ 138.55K
$ 138.55K

$ 645.62M
$ 645.62M

43.06M
43.06M

420,000,000
420,000,000

420,000,000
420,000,000

10.25%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Bitlight Labs je $ 66.19M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 138.55K. Počet coinov v obehu LIGHT je 43.06M, pričom celková zásoba je 420000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 645.62M.

História cien Bitlight Labs v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.5197
$ 1.5197
24 hod Low
$ 1.6828
$ 1.6828
24 hod High

$ 1.5197
$ 1.5197

$ 1.6828
$ 1.6828

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418

-2.45%

-3.21%

-19.86%

-19.86%

Bitlight Labs (LIGHT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Bitlight Labs za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.051198-3.21%
30 dní$ +0.5931+62.82%
60 dní$ +1.4372+1,437.20%
90 dní$ +1.4372+1,437.20%
Bitlight Labs dnešná zmena ceny

Dnes LIGHT zaznamenal zmenu o $ -0.051198 (-3.21%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Bitlight Labs zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.5931 (+62.82%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Bitlight Labs zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LIGHT zmenu o $ +1.4372 (+1,437.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Bitlight Labs zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +1.4372 (+1,437.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bitlight Labs (LIGHT)?

Pozrite si Bitlight Labsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Bitlight Labs

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bitlight Labs, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Bitlight Labs?

Several key factors influence Bitlight Labs (LIGHT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LIGHT's value.

Adoption & Utility: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability.

Technology Updates: Development milestones, partnerships, and protocol upgrades can boost investor interest.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance announcements affect market perception.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, LIGHT often follows Bitcoin's price movements.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence scarcity.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects impacts market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bitlight Labs?

People want to know Bitlight Labs (LIGHT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Bitlight Labs

Cenová predikcia Bitlight Labs (LIGHT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LIGHT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bitlight Labs (LIGHT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bitlight Labs mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bitlight Labs v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LIGHT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bitlight Labs Cenové predikcie.

O Bitlight Labs

LIGHT (Lightcoin) is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized peer-to-peer network similar to Bitcoin. It was designed with the primary purpose of facilitating instant payments across the globe without the need for a central authority. LIGHT uses a proof-of-work consensus mechanism and implements a supply cap to control the issuance of new coins. It is typically used for online transactions, offering a fast, secure, and low-cost alternative to traditional payment methods. The LIGHT network also supports the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy smart contracts.

Ako nakupovať a investovať Bitlight Labs

Ste pripravení začať s Bitlight Labs? Nákup LIGHT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Bitlight Labs. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Bitlight Labs (LIGHT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 43.06M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Bitlight Labs sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Bitlight Labs (LIGHT)

Čo môžete urobiť s Bitlight Labs

Vlastníctvo Bitlight Labs vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Bitlight Labs (LIGHT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Bitlight Labs zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Bitlight Labs webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Bitlight Labs

Akú hodnotu bude mať 1 Bitlight Labs v roku 2030?
Ak by hodnota Bitlight Labs rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bitlight Labs podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:23 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Bitlight Labs

LIGHT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície LIGHT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s LIGHT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Bitlight Labs (LIGHT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Bitlight Labs a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
LIGHT/USDT
$1.5388
$1.5388
-3.32%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.17

$0.00006756

$0.009644

$0.20616

$0.000010929

$0.20647

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

LIGHT-na-USD kalkulačka

Suma

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.5371 USD