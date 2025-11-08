Aktuálna dnešná cena GOAT Network je 0.08982USD. Trhová kapitalizácia GOATED je 9,372,537.36USD. Sledujte aktualizácie cien GOATED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena GOAT Network je 0.08982USD. Trhová kapitalizácia GOATED je 9,372,537.36USD. Sledujte aktualizácie cien GOATED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena GOAT Network (GOATED) je $ 0.08982, s 0.28% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GOATED na USD konverzný kurz je $ 0.08982 za GOATED.
GOAT Network sa v súčasnosti radí na #1120 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.37M, pričom počet coinov v obehu je 104.35M GOATED. Počas posledných 24 hodín sa GOATEDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.08868 (low) do $ 0.09469 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.19772632791076053, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.052417385027545234.
V krátkodobom vývoji sa GOATED zmenilo o +0.83% za poslednú hodinu a o -12.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.70K.
GOAT Network (GOATED) informácie o trhu
No.1120
$ 9.37M
$ 52.70K
$ 89.82M
104.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.43%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia GOAT Network je $ 9.37M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.70K. Počet coinov v obehu GOATED je 104.35M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 89.82M.
História cien GOAT Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.08868
24 hod Low
$ 0.09469
24 hod High
$ 0.08868
$ 0.09469
$ 0.19772632791076053
$ 0.052417385027545234
+0.83%
-0.27%
-12.25%
-12.25%
GOAT Network (GOATED) história cien USD
Sledujte zmeny cien GOAT Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0002522
-0.27%
30 dní
$ +0.02956
+49.05%
60 dní
$ +0.03982
+79.64%
90 dní
$ +0.03982
+79.64%
GOAT Network dnešná zmena ceny
Dnes GOATED zaznamenal zmenu o $ -0.0002522 (-0.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
GOAT Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.02956 (+49.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
GOAT Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GOATED zmenu o $ +0.03982 (+79.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
GOAT Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.03982 (+79.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GOAT Network (GOATED)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GOAT Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny GOAT Network?
GOAT Network (GOATED) prices are influenced by several key factors:
Technical Development: Network upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates can cause price volatility.
Community Growth: Active user base and developer ecosystem contribute to long-term value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GOAT Network?
People want to know GOAT Network (GOATED) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in this fast-moving market.
Cenové predikcie pre GOAT Network
Cenová predikcia GOAT Network (GOATED) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GOATED v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GOAT Network (GOATED) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena GOAT Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GOAT Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GOATED cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GOAT Network Cenové predikcie.
O GOAT Network
GOATED is a digital asset designed to operate as a medium of exchange within the world of cryptocurrencies. It utilizes a decentralized system to manage and secure transactions, leveraging blockchain technology to maintain a public ledger of all transaction data. The primary purpose of GOATED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets across the globe without the need for traditional financial intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. GOATED's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of tokens, a feature designed to mitigate inflationary pressures. In the broader crypto ecosystem, GOATED is often used for online transactions, digital tipping, and as a means of value storage.
Čo je GOAT Network (GOATED)
GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.
GOAT Network Zdroj
Pre hlbšie pochopenie GOAT Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o GOAT Network
Akú hodnotu bude mať 1 GOAT Network v roku 2030?
Ak by hodnota GOAT Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do GOAT Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGOAT Network?
Dnešná cena GOAT Network je $ 0.08982. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je GOAT Network stále dobrou investíciou?
GOAT Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GOATED, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s GOAT Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo GOAT Network v hodnote $ 52.70K.
Aká je aktuálna cena GOAT Network?
Živá cena GOATED sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu GOAT Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GOATED, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu GOAT Network?
Cenu GOATED ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,255.95
+2.43%
ETH
3,446.6
+4.52%
SOL
164.07
+5.57%
COAI
1.2182
+11.48%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GOATED na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GOATED/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena GOAT Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena GOAT Network v tomto roku?
Cena GOAT Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu GOAT Network (GOATED).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:45 (UTC+8)
GOAT Network (GOATED) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
