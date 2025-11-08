BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena GOAT Network je 0.08982USD. Trhová kapitalizácia GOATED je 9,372,537.36USD. Sledujte aktualizácie cien GOATED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena GOAT Network je 0.08982USD. Trhová kapitalizácia GOATED je 9,372,537.36USD. Sledujte aktualizácie cien GOATED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o GOATED

GOATED informácie o cene

Čo je GOATED

GOATED biela kniha

GOATED oficiálna webová stránka

GOATED tokenomika

GOATED predpoveď cien

GOATED história

GOATED Sprievodca nákupom

GOATED-na-fiat prevodník mien

GOATED spot

GOATED USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

GOAT Network Logo

GOAT Network kurz (GOATED)

1 GOATED na USD aktuálnu cenu:

$0.08982
$0.08982$0.08982
-0.28%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:45 (UTC+8)

Dnešná cena GOAT Network

Aktuálna dnešná cena GOAT Network (GOATED) je $ 0.08982, s 0.28% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GOATED na USD konverzný kurz je $ 0.08982 za GOATED.

GOAT Network sa v súčasnosti radí na #1120 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.37M, pričom počet coinov v obehu je 104.35M GOATED. Počas posledných 24 hodín sa GOATEDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.08868 (low) do $ 0.09469 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.19772632791076053, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.052417385027545234.

V krátkodobom vývoji sa GOATED zmenilo o +0.83% za poslednú hodinu a o -12.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.70K.

GOAT Network (GOATED) informácie o trhu

No.1120

$ 9.37M
$ 9.37M$ 9.37M

$ 52.70K
$ 52.70K$ 52.70K

$ 89.82M
$ 89.82M$ 89.82M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia GOAT Network je $ 9.37M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.70K. Počet coinov v obehu GOATED je 104.35M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 89.82M.

História cien GOAT Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.08868
$ 0.08868$ 0.08868
24 hod Low
$ 0.09469
$ 0.09469$ 0.09469
24 hod High

$ 0.08868
$ 0.08868$ 0.08868

$ 0.09469
$ 0.09469$ 0.09469

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

+0.83%

-0.27%

-12.25%

-12.25%

GOAT Network (GOATED) história cien USD

Sledujte zmeny cien GOAT Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002522-0.27%
30 dní$ +0.02956+49.05%
60 dní$ +0.03982+79.64%
90 dní$ +0.03982+79.64%
GOAT Network dnešná zmena ceny

Dnes GOATED zaznamenal zmenu o $ -0.0002522 (-0.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

GOAT Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.02956 (+49.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

GOAT Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GOATED zmenu o $ +0.03982 (+79.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

GOAT Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.03982 (+79.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GOAT Network (GOATED)?

Pozrite si GOAT Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre GOAT Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GOAT Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny GOAT Network?

GOAT Network (GOATED) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GOATED pricing.

Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive demand and value.

Supply Dynamics: Token supply, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.

Technical Development: Network upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates can cause price volatility.

Community Growth: Active user base and developer ecosystem contribute to long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GOAT Network?

People want to know GOAT Network (GOATED) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in this fast-moving market.

Cenové predikcie pre GOAT Network

Cenová predikcia GOAT Network (GOATED) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GOATED v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GOAT Network (GOATED) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena GOAT Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GOAT Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GOATED cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GOAT Network Cenové predikcie.

O GOAT Network

GOATED is a digital asset designed to operate as a medium of exchange within the world of cryptocurrencies. It utilizes a decentralized system to manage and secure transactions, leveraging blockchain technology to maintain a public ledger of all transaction data. The primary purpose of GOATED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets across the globe without the need for traditional financial intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. GOATED's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of tokens, a feature designed to mitigate inflationary pressures. In the broader crypto ecosystem, GOATED is often used for online transactions, digital tipping, and as a means of value storage.

Ako nakupovať a investovať GOAT Network

Ste pripravení začať s GOAT Network? Nákup GOATED na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom GOAT Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu GOAT Network (GOATED) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 104.35M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a GOAT Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť GOAT Network (GOATED)

Čo môžete urobiť s GOAT Network

Vlastníctvo GOAT Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup GOAT Network (GOATED) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network Zdroj

Pre hlbšie pochopenie GOAT Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna GOAT Network webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o GOAT Network

Akú hodnotu bude mať 1 GOAT Network v roku 2030?
Ak by hodnota GOAT Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do GOAT Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:45 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o GOAT Network

GOATED USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GOATED s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GOATED USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s GOAT Network (GOATED) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem GOAT Network a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GOATED/USDT
$0.08982
$0.08982$0.08982
-0.38%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.24
$22.24$22.24

+122.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007125
$0.00007125$0.00007125

+1,325.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009787
$0.009787$0.009787

+144.67%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010411
$0.000010411$0.000010411

+73.51%

Flux

Flux

FLUX

$0.20360
$0.20360$0.20360

+86.22%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02448
$0.02448$0.02448

+51.39%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

GOATED-na-USD kalkulačka

Suma

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.08982 USD