Aktuálna dnešná cena AdEx je 0.1395USD. Trhová kapitalizácia ADX je 20,632,050USD. Sledujte aktualizácie cien ADX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

AdEx Logo

AdEx kurz (ADX)

1 ADX na USD aktuálnu cenu:

$0.1395
$0.1395
+2.95%1D
USD
AdEx (ADX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:07 (UTC+8)

Dnešná cena AdEx

Aktuálna dnešná cena AdEx (ADX) je $ 0.1395, s 2.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ADX na USD konverzný kurz je $ 0.1395 za ADX.

AdEx sa v súčasnosti radí na #810 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20.63M, pričom počet coinov v obehu je 147.90M ADX. Počas posledných 24 hodín sa ADXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1267 (low) do $ 0.1399 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 3.708280086517334, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.034879632974.

V krátkodobom vývoji sa ADX zmenilo o +0.14% za poslednú hodinu a o +8.81% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 6.22K.

AdEx (ADX) informácie o trhu

No.810

$ 20.63M
$ 20.63M

$ 6.22K
$ 6.22K

$ 20.93M
$ 20.93M

147.90M
147.90M

150,000,000
150,000,000

150,000,000
150,000,000

98.60%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia AdEx je $ 20.63M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 6.22K. Počet coinov v obehu ADX je 147.90M, pričom celková zásoba je 150000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.93M.

História cien AdEx v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1267
$ 0.1267
24 hod Low
$ 0.1399
$ 0.1399
24 hod High

$ 0.1267
$ 0.1267

$ 0.1399
$ 0.1399

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974

+0.14%

+2.95%

+8.81%

+8.81%

AdEx (ADX) história cien USD

Sledujte zmeny cien AdEx za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.003997+2.95%
30 dní$ +0.0344+32.73%
60 dní$ +0.0125+9.84%
90 dní$ -0.007-4.78%
AdEx dnešná zmena ceny

Dnes ADX zaznamenal zmenu o $ +0.003997 (+2.95%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

AdEx zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0344 (+32.73%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

AdEx zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ADX zmenu o $ +0.0125 (+9.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

AdEx zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.007 (-4.78%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AdEx (ADX)?

Pozrite si AdExstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre AdEx

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AdEx, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny AdEx?

Several key factors influence AdEx (ADX) token prices:

1. Adoption and Usage: Growth in advertisers and publishers using the AdEx platform directly impacts demand for ADX tokens.

2. Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor sentiment toward DeFi and advertising tokens.

3. Platform Development: Technical updates, new features, and partnerships that enhance the AdEx ecosystem's utility.

4. Competition: Performance relative to other decentralized advertising platforms and traditional ad networks.

5. Token Economics: Staking rewards, token burns, and supply dynamics within the AdEx protocol.

6. Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations affecting DeFi platforms and digital advertising.

7. Trading Volume: Liquidity on exchanges and overall trading activity.

8. Web3 Adoption: Growth in decentralized applications and blockchain-based advertising solutions.

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AdEx?

People want to know AdEx (ADX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic adjustments.

Cenové predikcie pre AdEx

Cenová predikcia AdEx (ADX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ADX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AdEx (ADX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AdEx mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AdEx v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ADX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AdEx Cenové predikcie.

O AdEx

AdEx Network (ADX) is a decentralized advertising platform built on the Ethereum blockchain. The platform aims to address issues such as fraud, privacy, and consent in the advertising industry by replacing the traditional digital advertising models with a transparent, focused solution for advertisers to collaborate directly with ad publishers. Using the ADX utility token, advertisers can create ads and pay publishers, while the platform's users can earn tokens for viewing ads. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to vote on proposals and updates. AdEx Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to stake their ADX to earn rewards.

Ako nakupovať a investovať AdEx

Ste pripravení začať s AdEx? Nákup ADX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AdEx. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AdEx (ADX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 147.90M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AdEx sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť AdEx (ADX)

Čo môžete urobiť s AdEx

Vlastníctvo AdEx vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup AdEx (ADX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je AdEx (ADX)

AdEx Zdroj

Pre hlbšie pochopenie AdEx zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna AdEx webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AdEx

Akú hodnotu bude mať 1 AdEx v roku 2030?
Ak by hodnota AdEx rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AdEx podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:07 (UTC+8)

$0.1395
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.29

$0.00007658

$0.009868

$0.000011000

$0.18126

$0.20772

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

