Aktuálna dnešná cena AdEx (ADX) je $ 0.1395, s 2.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ADX na USD konverzný kurz je $ 0.1395 za ADX.
AdEx sa v súčasnosti radí na #810 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20.63M, pričom počet coinov v obehu je 147.90M ADX. Počas posledných 24 hodín sa ADXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1267 (low) do $ 0.1399 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 3.708280086517334, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.034879632974.
V krátkodobom vývoji sa ADX zmenilo o +0.14% za poslednú hodinu a o +8.81% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 6.22K.
AdEx (ADX) informácie o trhu
No.810
$ 20.63M
$ 6.22K
$ 20.93M
147.90M
150,000,000
150,000,000
98.60%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia AdEx je $ 20.63M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 6.22K. Počet coinov v obehu ADX je 147.90M, pričom celková zásoba je 150000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.93M.
História cien AdEx v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1267
24 hod Low
$ 0.1399
24 hod High
$ 0.1267
$ 0.1399
$ 3.708280086517334
$ 0.034879632974
+0.14%
+2.95%
+8.81%
+8.81%
AdEx (ADX) história cien USD
Sledujte zmeny cien AdEx za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.003997
+2.95%
30 dní
$ +0.0344
+32.73%
60 dní
$ +0.0125
+9.84%
90 dní
$ -0.007
-4.78%
AdEx dnešná zmena ceny
Dnes ADX zaznamenal zmenu o $ +0.003997 (+2.95%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AdEx zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0344 (+32.73%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AdEx zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ADX zmenu o $ +0.0125 (+9.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AdEx zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.007 (-4.78%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AdEx (ADX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AdEx, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AdEx?
Several key factors influence AdEx (ADX) token prices:
1. Adoption and Usage: Growth in advertisers and publishers using the AdEx platform directly impacts demand for ADX tokens.
2. Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor sentiment toward DeFi and advertising tokens.
3. Platform Development: Technical updates, new features, and partnerships that enhance the AdEx ecosystem's utility.
4. Competition: Performance relative to other decentralized advertising platforms and traditional ad networks.
5. Token Economics: Staking rewards, token burns, and supply dynamics within the AdEx protocol.
6. Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations affecting DeFi platforms and digital advertising.
7. Trading Volume: Liquidity on exchanges and overall trading activity.
8. Web3 Adoption: Growth in decentralized applications and blockchain-based advertising solutions.
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AdEx?
People want to know AdEx (ADX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic adjustments.
Cenové predikcie pre AdEx
Cenová predikcia AdEx (ADX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ADX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AdEx (ADX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AdEx mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AdEx v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ADX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AdEx Cenové predikcie.
O AdEx
AdEx Network (ADX) is a decentralized advertising platform built on the Ethereum blockchain. The platform aims to address issues such as fraud, privacy, and consent in the advertising industry by replacing the traditional digital advertising models with a transparent, focused solution for advertisers to collaborate directly with ad publishers. Using the ADX utility token, advertisers can create ads and pay publishers, while the platform's users can earn tokens for viewing ads. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to vote on proposals and updates. AdEx Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to stake their ADX to earn rewards.
Ako nakupovať a investovať AdEx
Ste pripravení začať s AdEx? Nákup ADX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AdEx. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AdEx (ADX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 147.90M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AdEx sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s AdEx
Vlastníctvo AdEx vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je AdEx (ADX)
AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.
AdEx Zdroj
Pre hlbšie pochopenie AdEx zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota AdEx rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AdEx podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAdEx?
Dnešná cena AdEx je $ 0.1395. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AdEx stále dobrou investíciou?
AdEx zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ADX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AdEx?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AdEx v hodnote $ 6.22K.
Aká je aktuálna cena AdEx?
Živá cena ADX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AdEx vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ADX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AdEx?
Cenu ADX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ADX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ADX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena AdEx pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena AdEx v tomto roku?
Cena AdEx by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AdEx (ADX).
AdEx (ADX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.