Aktuálna dnešná cena 0G je 1.083USD. Trhová kapitalizácia 0G je --USD. Sledujte aktualizácie cien 0G v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena 0G je 1.083USD. Trhová kapitalizácia 0G je --USD. Sledujte aktualizácie cien 0G v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena 0G (0G) je $ 1.083, s 3.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 0G na USD konverzný kurz je $ 1.083 za 0G.
0G sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- 0G. Počas posledných 24 hodín sa 0Gobchodovalo v rozmedzí od $ 0.977 (low) do $ 1.096 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa 0G zmenilo o -0.46% za poslednú hodinu a o -1.64% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.42M.
0G (0G) informácie o trhu
--
----
$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M
$ 1.08B
$ 1.08B$ 1.08B
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ZEROGRAVITY
Aktuálna trhová kapitalizácia 0G je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.42M. Počet coinov v obehu 0G je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.08B.
História cien 0G v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.977
$ 0.977$ 0.977
24 hod Low
$ 1.096
$ 1.096$ 1.096
24 hod High
$ 0.977
$ 0.977$ 0.977
$ 1.096
$ 1.096$ 1.096
--
----
--
----
-0.46%
+3.73%
-1.64%
-1.64%
0G (0G) história cien USD
Sledujte zmeny cien 0G za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.03894
+3.73%
30 dní
$ -1.729
-61.49%
60 dní
$ +0.333
+44.40%
90 dní
$ +0.333
+44.40%
0G dnešná zmena ceny
Dnes 0G zaznamenal zmenu o $ +0.03894 (+3.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
0G zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -1.729 (-61.49%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
0G zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 0G zmenu o $ +0.333 (+44.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
0G zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.333 (+44.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby 0G (0G)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby 0G, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny 0G?
Several key factors influence 0G token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and market liquidity directly impact price movements.
Network Adoption: Growth in developers, applications, and users building on the 0G network drives demand.
Technology Development: Progress on scalability, security features, and protocol upgrades affects investor confidence.
People want to know 0G price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buying/selling decisions.
Cenové predikcie pre 0G
Cenová predikcia 0G (0G) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 0G v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia 0G (0G) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena 0G mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne 0G v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku 0G cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na 0G Cenové predikcie.
O 0G
0G is a crypto asset that operates on a blockchain platform, providing a decentralized solution for various digital transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. The 0G token is used within its ecosystem to incentivize and reward users who contribute to the network's growth and stability. Its consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake, which encourages token holders to participate in network governance. The general purpose of 0G is to provide a decentralized platform that enables secure and private transactions, making it a potential choice for those looking for alternatives to traditional financial systems.
0G is a crypto asset that operates on a blockchain platform, providing a decentralized solution for various digital transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. The 0G token is used within its ecosystem to incentivize and reward users who contribute to the network's growth and stability. Its consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake, which encourages token holders to participate in network governance. The general purpose of 0G is to provide a decentralized platform that enables secure and private transactions, making it a potential choice for those looking for alternatives to traditional financial systems.
Ako nakupovať a investovať 0G
Ste pripravení začať s 0G? Nákup 0G na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom 0G. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu 0G (0G) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a 0G sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s 0G
Vlastníctvo 0G vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je 0G (0G)
The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.
The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.
0G Zdroj
Pre hlbšie pochopenie 0G zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota 0G rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do 0G podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojí0G?
Dnešná cena 0G je $ 1.083. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je 0G stále dobrou investíciou?
0G zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do 0G, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s 0G?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo 0G v hodnote $ 3.42M.
Aká je aktuálna cena 0G?
Živá cena 0G sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu 0G vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena 0G, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu 0G?
Cenu 0G ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,867.26
+2.05%
ETH
3,429.74
+4.01%
SOL
163.1
+4.94%
COAI
1.186
+8.53%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre 0G na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár 0G/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena 0G pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena 0G v tomto roku?
Cena 0G by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu 0G (0G).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:18:34 (UTC+8)
0G (0G) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.