Aktuálna dnešná cena 0G je 1.083USD. Trhová kapitalizácia 0G je --USD. Sledujte aktualizácie cien 0G v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena 0G je 1.083USD. Trhová kapitalizácia 0G je --USD. Sledujte aktualizácie cien 0G v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

0G Logo

0G kurz (0G)

1 0G na USD aktuálnu cenu:

$1.083
+3.73%1D
USD
0G (0G) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:18:34 (UTC+8)

Dnešná cena 0G

Aktuálna dnešná cena 0G (0G) je $ 1.083, s 3.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 0G na USD konverzný kurz je $ 1.083 za 0G.

0G sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- 0G. Počas posledných 24 hodín sa 0Gobchodovalo v rozmedzí od $ 0.977 (low) do $ 1.096 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa 0G zmenilo o -0.46% za poslednú hodinu a o -1.64% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.42M.

0G (0G) informácie o trhu

$ 3.42M
$ 1.08B
1,000,000,000
ZEROGRAVITY

Aktuálna trhová kapitalizácia 0G je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.42M. Počet coinov v obehu 0G je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.08B.

História cien 0G v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.977
24 hod Low
$ 1.096
24 hod High

-0.46%

+3.73%

-1.64%

-1.64%

0G (0G) história cien USD

Sledujte zmeny cien 0G za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.03894+3.73%
30 dní$ -1.729-61.49%
60 dní$ +0.333+44.40%
90 dní$ +0.333+44.40%
0G dnešná zmena ceny

Dnes 0G zaznamenal zmenu o $ +0.03894 (+3.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

0G zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -1.729 (-61.49%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

0G zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 0G zmenu o $ +0.333 (+44.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

0G zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.333 (+44.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby 0G (0G)?

Pozrite si 0Gstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre 0G

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby 0G, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny 0G?

Several key factors influence 0G token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and market liquidity directly impact price movements.

Network Adoption: Growth in developers, applications, and users building on the 0G network drives demand.

Technology Development: Progress on scalability, security features, and protocol upgrades affects investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, regulatory news, and investor risk appetite influence 0G pricing.

Partnerships: Strategic collaborations with other projects, exchanges, or institutions can boost token value.

Utility and Use Cases: Real-world applications and token utility within the 0G ecosystem create fundamental value.

Competition: Performance relative to other blockchain projects and technological advantages matter.

Tokenomics: Inflation rates, burn mechanisms, and reward distributions affect long-term price sustainability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu 0G?

People want to know 0G price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buying/selling decisions.

Cenové predikcie pre 0G

Cenová predikcia 0G (0G) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 0G v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia 0G (0G) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena 0G mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne 0G v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku 0G cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na 0G Cenové predikcie.

O 0G

0G is a crypto asset that operates on a blockchain platform, providing a decentralized solution for various digital transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. The 0G token is used within its ecosystem to incentivize and reward users who contribute to the network's growth and stability. Its consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake, which encourages token holders to participate in network governance. The general purpose of 0G is to provide a decentralized platform that enables secure and private transactions, making it a potential choice for those looking for alternatives to traditional financial systems.

Ako nakupovať a investovať 0G

Ste pripravení začať s 0G? Nákup 0G na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom 0G. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu 0G (0G) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a 0G sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť 0G (0G)

Čo môžete urobiť s 0G

Vlastníctvo 0G vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup 0G (0G) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je 0G (0G)

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G Zdroj

Pre hlbšie pochopenie 0G zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna 0G webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o 0G

Akú hodnotu bude mať 1 0G v roku 2030?
Ak by hodnota 0G rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do 0G podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:18:34 (UTC+8)

0G (0G) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o 0G

0G USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície 0G s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s 0G USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s 0G (0G) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem 0G a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
0G/USDC
$1.085
$1.085$1.085
+4.32%
0.00% (USDT)
0G/USDT
$1.083
$1.083$1.083
+3.83%
0.00% (USDT)

